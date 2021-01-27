日另類人生導師靠不勵志格言爆紅　粉絲數十萬　著作成暢銷書冠軍

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-27 12:30

失戀的痛苦在哪？光是以「時間」來衡量就知道。失戀之所以哀傷，是因為「分手」這個行為雖然只要花五秒就能完成，「已分手」這個狀態卻不可能只花五秒就結束。很多人時時耽溺在這種情境中無法跳脫，導致自己一直難以恢復正常的生活。不如，讓我們重新以一種新的價值觀定義「愛情」，讓自己改變看看吧！

F，Twitter上目前23.7萬追蹤的新人作家，用他的話語重新解析愛情定義，以不積極和頹廢的態度面對感情，一反其他勵志書籍要人「振作」的雞湯文，精闢地傳達現代人內心真實的愛情觀，在新書《不知道哪一天會分開，但不是今天》（いつか別れる。でもそれは今日ではない）中所分享的觀點，將觸動你心中最幽微的體悟。

點圖看看F的金句及更多相關圖片👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「要確認他是不是真的愛你，只能看射完之後的表現了。」

女生會不斷拒絕男生有進一步關係，最怕的就是對方射後不理。很多女性都抱怨「為什麼他高潮完事後就累癱在那邊！是不是已經不愛我了？」躺得簡直像具屍體。如果要確認男人的真心，也是體認他最大的信賴的時間，就是在經過做愛之後，觀察他的表現。這時才能分辨他對你的喜歡或好感，是性慾還是真正的喜歡？

「與其脆弱地因為對方而感到哀傷，倒不如欣喜迎接對方造成的哀傷，儘管這有點不正常。」

大家都希望在愛人面前表達美好的一面，而不是將負能量與悲傷的感覺帶給對方，尤其是還不熟的人。不過，若是對方坦然在你面前表達他的脆弱與悲傷，也就表示他願意信任你，將你視為自己人，也是他要真心對待你的一種表現。因為未來他想與你商量，想跟你一起面對所有困難，試探看看，你會不會願意跟著他？

【延伸閱讀】渣男都被女人「調教」出來的？五大戀愛禁忌 這樣做好男人亦變渣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

「樹立了一個敵人，只要再找五個夥伴就好。世界上最不缺的就是人。」

難免在很多時候，我們都會遇到非常難搞的愛情。自己曾對一些爛人「愛到卡慘死」，不論他對我們如何殘酷（冷暴力、言語暴力都算），我們依舊都還離不開他的身邊，因為你為自己和他找了很多的藉口。跟這種人交往，無疑的就是在糟蹋我們的人生，親愛的請記得世界上最不缺的就是人……你永遠會找到那個屬於你的人。同時，這句話也可以適用在其他方面。若是工作、或是日常生活招惹到小人，記得，不要太在意。要交朋友，機會多得是。

「連想一起去喝兩杯都說不出口的話，只好說些無關緊要的事。無關緊要的事其實也是一種血統純正的告白。」

有些人比較被動，對於開口邀約總是比較害羞。而有些人比較找不到話題聊天，只好成天瞎扯一些無聊的瑣事。不過你應該知道，那些看似無關緊要的瑣事，其實都是生活中的吉光片羽，除了能夠開啟我們的話題，也象徵彼此分享生活而有所連結。這些看似不重要的事，將來都會成為雙方之間最珍貴的事。

「消沉到不能再消沈的地步，受傷到體無完膚的地步。這樣一來，總有一天會對這樣的自己感到厭煩，再次起身，搖搖晃晃地走出屋外。」

難道說克服失戀最好的方法，就是不克服嗎？這也不是沒有原因的。有句話叫做「置死地而後生」，若不痛得徹底、傷得完整，哪會大澈大悟、徹底看清現實呢？光明正大接受自己愛錯了，痛過了，我們的內心自然就會找到療癒的力量，自尊心也會迫使自己改變，然後發現，發現其實也沒什麼大不了的。

沒有什麼忘記失戀的方法。頂多只有將失戀稀釋一點的方法。不過，最後還是只能接受這個事實。克服的方法就是不去克服。不是像跑障礙賽那樣跨欄，而是從底下鑽過去，不然就踢倒它。

【同場加映】12星座自我檢測SM指數：熱戀中的你是S還是M？這個星座天生被虐狂（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】