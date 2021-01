出嚟social成日唔知講乜最後自己玩手機？專家教你變「傾偈達人」

內向的人容易讓人誤解為不合群、不夠活躍、不夠積極主動,對他們來說,最困難的事情之一莫過於與新認識的人打開話閘子,由閒聊去到深交。(以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。)

聽一位朋友分享,最近他度過了一個難熬的晚上。事緣他一位很要好的舊同事結婚,即使完全不認識他的親友,也決定「單飛」赴宴。到達酒店,在等候入席的時候,看見其他親友三五成群地談天,令他渾身不自在,只好以手機為伴。

待坐席後,鄰坐的都是同事的大學同學,熱烈地分享過往一起上課的快樂回憶。他心裡盤算是否該嘗試進入他們的圈子,但苦思良久也想不到方法。掙扎了一陣子後,他選擇投降,繼續把玩手機,最後在宴席的中途選擇提早離場。

可能以上的情況較獨特,但當面對初相識的朋友,甚至是陌生人,你曾否也感到頭腦一片空白,或滿腦子為尋找合適的開場白而苦惱?Dead air一般令大家有點尷尬,如果當中有較健談的人,情況或會自然一點。然而,當你事後回想,或不明白為什麼對你來說,打開話匣子這樣困難,其他人卻是如此自然輕鬆、輕而易舉?

內向者的求生術

讀者大概會認為我的朋友很可能屬於內向性格的人。性格內向者的溝通模式偏向接收(receptive),加上他們普遍也是細心的觀察者,對新朋友的反應往往都較敏銳,有時甚至因過度敏感而把想說的話題吞回去,怕說錯什麼,得罪別人。

儘管如此,改變還是有可能的。心理學家瑪蒂蘭妮(Marti O. Laney)在《內向者求生術》(In Introvert Advantage: How to Thrive in an Extrovert World)一書中提及,要打開話題,其中一個先決條件是營造一個輕鬆的氣氛,而內向者往往未能意識到隨便的閒談是可以學習的技巧。蘭妮認為,隨便的閒談由四個部分組成:開始、維持、過渡和結束。讓我們先看看首兩個部分:

由閒聊到深交|心理輔導員周偉豪將閒談分為四個階段,並分享各個階段的小秘訣,助你更易和新認識的人交流,留下良好印象。(按圖放大閱讀)👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名:《內向者的空間爭奪戰》 作者:周偉豪先生,曾任建築師,現在是心理輔導員及表達藝術治療師(IDEC®),期望成為soul architect,以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》(合著,獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍)、《無朋友》(合著)。

