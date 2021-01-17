出嚟social成日唔知講乜最後自己玩手機？專家教你變「傾偈達人」

內向的人容易讓人誤解為不合群、不夠活躍、不夠積極主動，對他們來說，最困難的事情之一莫過於與新認識的人打開話閘子，由閒聊去到深交。（以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。）

文：周偉豪（心理輔導員及表達藝術治療師）

聽一位朋友分享，最近他度過了一個難熬的晚上。事緣他一位很要好的舊同事結婚，即使完全不認識他的親友，也決定「單飛」赴宴。到達酒店，在等候入席的時候，看見其他親友三五成群地談天，令他渾身不自在，只好以手機為伴。

待坐席後，鄰坐的都是同事的大學同學，熱烈地分享過往一起上課的快樂回憶。他心裡盤算是否該嘗試進入他們的圈子，但苦思良久也想不到方法。掙扎了一陣子後，他選擇投降，繼續把玩手機，最後在宴席的中途選擇提早離場。

可能以上的情況較獨特，但當面對初相識的朋友，甚至是陌生人，你曾否也感到頭腦一片空白，或滿腦子為尋找合適的開場白而苦惱？Dead air一般令大家有點尷尬，如果當中有較健談的人，情況或會自然一點。然而，當你事後回想，或不明白為什麼對你來說，打開話匣子這樣困難，其他人卻是如此自然輕鬆、輕而易舉？

內向者的求生術

讀者大概會認為我的朋友很可能屬於內向性格的人。性格內向者的溝通模式偏向接收（receptive），加上他們普遍也是細心的觀察者，對新朋友的反應往往都較敏銳，有時甚至因過度敏感而把想說的話題吞回去，怕說錯什麼，得罪別人。

儘管如此，改變還是有可能的。心理學家瑪蒂蘭妮（Marti O. Laney）在《內向者求生術》（In Introvert Advantage: How to Thrive in an Extrovert World）一書中提及，要打開話題，其中一個先決條件是營造一個輕鬆的氣氛，而內向者往往未能意識到隨便的閒談是可以學習的技巧。蘭妮認為，隨便的閒談由四個部分組成：開始、維持、過渡和結束。讓我們先看看首兩個部分：

由閒聊到深交｜心理輔導員周偉豪將閒談分為四個階段，並分享各個階段的小秘訣，助你更易和新認識的人交流，留下良好印象。（按圖放大閱讀）👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

延伸閱讀｜疫情限聚冇Party開又冇飯聚好鬱悶？研究證實朋友相聚有四大好處（按圖放大閱讀）👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀｜出唔到pool有原因？女生最討厭男生的10個NG行為：講粗口以為好型（按圖放大閱讀）👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名：《內向者的空間爭奪戰》 作者：周偉豪先生，曾任建築師，現在是心理輔導員及表達藝術治療師（IDEC®），期望成為soul architect，以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》（合著，獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍）、《無朋友》（合著）。

【本文獲「突破出版社」授權轉載。】