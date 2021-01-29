日本綜藝跟拍美少女　超童顏老豆意外爆紅　竟已44歲仲年收入過億

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今天早上我從200坪的床上起來，享受數十名僕人的服務。太陽照在頭髮絲，發出五顏六色的光輝，深深沉醉於自己的美麗氣質中……只是妄想，不知道有沒有激起大夥兒時代的眼淚？

日綜《跟拍到你家》在被無數人拒絕後，終於在路邊隨緣採訪到一位17歲的高中生。給媽媽打了電話問能不能來家裡拍攝，媽媽表示完全OK，而且自己也很喜歡這個節目，歡迎來拍攝……

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有趣的靈魂萬里挑一，父母年輕又開明，孩子們吵吵鬧鬧關係很好，這是花錢買不來的。這樣的家庭雖然說不像小說一樣的瑪麗蘇，但是人生贏家絕對是妥妥的。

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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