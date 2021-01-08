日本46歲「低薪獨男」開闢新跑道　做YouTuber變網紅收入翻3倍

隨着youtube平台興起，許多素人也對當youtuber興致勃勃，期望藉由影音創作，有朝一日能夠大紅大紫。最近日本就有一位中年男子，靠着當youtuber，真的鹹魚翻身成為知名網紅。

根據日本媒體「日刊SPA!」報道，目前在youtube開設的「やっちゃんねる」頻道的實況主，是一位46歲的單身中年男子。過去他曾經在東京的資訊業服務，但後來事業不順，變成派遣工被送到工廠，領着微薄的薪資，住在破舊的老公寓中。

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今年三月，他嘗試轉戰YouTube，拍攝一系列生活點滴或者一人出外踏青、用餐的影片發表，並常以「沒有妻子、沒有家、當派遣工的46歲中年男」等自嘲用字為標題。不過起先的追蹤數不多，大概只有20多人。

在新冠肺炎疫情在日本爆發的時間點，やっちゃんねる的追蹤數也突然暴漲，5月時已經達成9萬人訂閱，直播更曾引來20萬人觀看，一躍成為知名網紅。現在他靠YouTube的收入，還比當一般上班族高1.5至3倍。

如今やっちゃんねる已經辭掉本來的派遣工作，專心投入新媒體業界，除了YouTube之外，也挑戰純聲音的媒體「Stand.fm」。甚至還有出版社找上門，打算找他合作出書，可說是素人轉戰YouTube翻身的成功案例之一。

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