在家網上考試沒穿校服　學生收警告訊息極不滿：唔見老師着工服？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-27 20:30

新冠肺炎疫情持續，中小學繼續暫停面授課堂，只容許不多於6分1學生回校，不少學校就安排在家考試。有學生日前發文，不滿學校要求穿校服網上考試，更被警告會轉交主任級老師處理，令他大感無奈。

有學生指學校安排在家中進行網上考試，並要求穿校服應考，但他沒有遵從指示，因而收到校方警告。（示意圖，GettyImages）

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Facebook專頁「名校 Secrets」日前刊登一位學生的投稿，指學校安排在家中考試，並要求穿校服應考，但他沒有遵從指示，因而收到校方警告，直斥其儀容服飾有問題，已記錄在案，並轉交科任老師處理。

校方警告訊息指，其儀容服飾有問題，已記錄在案，並轉交科任老師處理。（FB「名校Secrets」圖片）

該學生認為學校要求無理，直斥「啲老師個腦係咪有病？」，又激動表示「你以為校服好好着，又唔見你哋着工服返工？仲要處理我，送我去非洲啦笨」。

帖文引起網上熱議，對於學校要求學生在家上課或考試，都要穿校服，贊成和反對都各有聲音▼▼▼

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