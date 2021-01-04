講明網上考試仍被阿媽爆門叫食飯　中大生無辜變作弊：教授F咗我

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

疫情下學校轉用網上考試減低傳染風險，不過同時亦衍生不少家庭問題！近日有facebook專頁發布中大學生匿名投稿，指自己早已通知媽媽需要閉門一段時間考試，考試期間媽媽卻不斷拍門叫他食飯，最後更以鎖匙強行開鎖斥責「而家驚你自殺啊」。最後學生該科被指作弊，成績被評為F，更哭了足足3晚，直言覺得壓力十分大。

有中大學生在facebook專頁上匿名投稿，指自己早已通知媽媽需要閉門一段時間考試，考試期間媽媽卻不斷拍門叫他食飯，最後更以鎖匙強行開鎖斥責「而家驚你自殺啊」。（資料圖片／鄭子峰攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

facebook專頁「CUHK Secrets」上發布該名中大生的投稿，講述自己在網上考試卻被家人影響而被評為不合格的故事：

+8
+8
+8

網民們亦都熱烈討論，不少都同情樓主遭遇，支持他上訴推翻教授的決定：

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

連登仔Zoom見工　下身只穿孖煙通　HR突要求「起身轉個圈」即出事
港媽坐車講電話教仔女用Zoom　遭爺爺隔空責備　終爆煲掟手機痛哭
夫婦失業大屋搬劏房　港媽Zoom見工孩子爆喊影響表現　結局有洋蔥

同場加映：中大生Zoom上堂大叫超幸福　稱「獨對」女神2小時　真相嚇呆網民【點擊下圖放大即睇真係係啲咩▼ ▼ ▼】

中大生Zoom上堂大叫超幸福　稱「獨對」女神2小時　真相嚇呆網民

+7
+7
+7
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。