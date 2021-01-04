講明網上考試仍被阿媽爆門叫食飯　中大生無辜變作弊：教授F咗我

疫情下學校轉用網上考試減低傳染風險，不過同時亦衍生不少家庭問題！近日有facebook專頁發布中大學生匿名投稿，指自己早已通知媽媽需要閉門一段時間考試，考試期間媽媽卻不斷拍門叫他食飯，最後更以鎖匙強行開鎖斥責「而家驚你自殺啊」。最後學生該科被指作弊，成績被評為F，更哭了足足3晚，直言覺得壓力十分大。

有中大學生在facebook專頁上匿名投稿，指自己早已通知媽媽需要閉門一段時間考試，考試期間媽媽卻不斷拍門叫他食飯，最後更以鎖匙強行開鎖斥責「而家驚你自殺啊」。（資料圖片／鄭子峰攝）

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facebook專頁「CUHK Secrets」上發布該名中大生的投稿，講述自己在網上考試卻被家人影響而被評為不合格的故事：

+ 8 + 8 + 8

網民們亦都熱烈討論，不少都同情樓主遭遇，支持他上訴推翻教授的決定：

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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