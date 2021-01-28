封區檢測｜佐敦居民被老闆禁返工　遭同事一人一句歧視當「怪物」

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-28 14:00

政府在過去周六日將佐敦列為「受限區域」並圍封，區內人士須強制檢測，未有陰性結果前不可離開大廈，特首林鄭月娥更表明之後行動會「突襲式」，令多區居民人心惶惶。有住在佐敦區的居民就表示，因封區而被老闆公開要求解封後不要回公司，其他同事更當他是「怪物」一樣，自覺遭到歧視，非常無奈。

政府早前將佐敦列為「受限區域」，有居民指被老闆公開要求解封後不要回公司，其他同事更當他是「怪物」一樣，自覺遭到歧視。（資料圖片）

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Facebook專頁「辦公室日報」日前指，有位朋友居於佐敦，正正住在封鎖區域，而圍封當日其老闆在工作群組公開發出一段訊息，着他不要回公司，即使之後解封都不要回來，稱「你住疫區，嗰度咁多病毒，就算下星期解封都唔准返office呀！我唔想公司好似佐敦咁，個個上晒頭條咁瘀」。

除了老闆言論令人無奈，其他同事亦一人一句附和，令該居民更難受，自覺被歧視▼▼▼

該居民又指，同事們從不關心人，事情發生後「唔係鬧政府處理得唔好，係歧視住喺佐敦啲人」，更當他們是怪物，批評這是本末倒置。

帖文引起網上熱議，網民都批評文中的老闆和同事「嘴賤」，又指「他朝君體也相同」，政府封得一區，下次隨時輪到他們那區。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼」

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