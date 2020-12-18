網民分享確診經歷　初期病徵好輕微 　身體檢測才發現肺部有陰影

本港新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，跳舞群組使確診數字急增，令市民人心惶惶。有確診者近日於facebook撰文分享上月尾中招到入院治療的心路歷程，患者表示初期病徵非常輕微，僅感到肌肉攰沒有發燒或咳嗽，故服用成藥後照上班，及後因為做身體檢查始發現肺部有3厘米陰影，當晚開始咳嗽及發燒，故前往檢測，結果發現確診。樓主特別提醒大家要及早檢測：「今次感受係真係唔好輕視每一個病，亦都搞到我阿媽同同事隔離，真係唔好意思。」

有確診者近日於facebook撰文分享上月由中招到入院治療的心路歷程。（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

本港新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，跳舞群組使確診數字急增，令市民人心惶惶。有確診者近日於facebook撰文分享上月尾中招到入院治療的心路歷程，患者表示初期病徵非常輕微，僅感到肌肉攰沒有發燒或咳嗽，故服用成藥後照上班，及後因為做身體檢查始發現肺部有3厘米陰影，當晚開始咳嗽及發燒，故前往檢測，結果發現確診。樓主特別提醒大家要及早檢測：「今次感受係真係唔好輕視每一個病，亦都搞到我阿媽同同事隔離，真係唔好意思。」

樓主確診後被送到亞博，醫生表示無藥醫要靠自己，樓主表示當晚只有必理通及咳藥水，感覺「像等死」；翌日診後被送到亞博，醫生表示無藥醫要靠自己，樓主表示當晚只有必理通及咳藥水，感覺「像等死」；翌日病況轉差需要轉去醫院，入院後靠打針及注射抗生素，病情得以慢慢紓緩，樓主康復後猶有餘悸，故撰文提醒網民若然身體有不妥，必須早點檢測，別掉以輕心。

確診者撰文分享中招經歷▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

不少網民留言祝福樓主，又指非常時期一定要留意自己的身體狀況，「人冇事就最好」、「多謝分享」、「祝你早日康復」、「唔舒服要即刻睇醫生」。

（fb專頁「盡在元朗」）

【香港人的抗疫日常】15個香港人的抗疫日常。（01製圖）

+ 9 + 9 + 9

同場加映：鍾南山談3大高危播毒位及防疫建議↓↓↓