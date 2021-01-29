BNO｜外交部不再承認BNO作旅遊證件　網民：如限制出境唔使交出？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-29 17:50

外交部宣布，中方由1月31日起不再承認BNO作為旅行證件及身份證明，事件即時在網上引起熱議。網民除了不明白措施如何實施及指意思「含糊」外，更提出多個疑問，例如在月底前只以BNO出境而未返港，是否會受影響，而許多網民關注2大情況，首先是如果被捕，法院要求交出旅遊證件時，是否需要交出BNO？其次如果目前只持有BNO，將來必需申請特區護照，慨嘆在如此經濟情況下，「又要使多筆錢」。

外交部宣布1月31日起，不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。 （示意圖／資料圖片）

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英國因應香港局勢放寬BNO申請入籍資格，港人可以「5+1」年期申靖入籍，於1月31日生效。外交部今日公布反制措施，宣內1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。

措施即時引起網民熱議，有親建制網民即建議持有BNO的港人「快啲去英國，唔阻住你哋」。不過，許多網民都不太明白措施具體意思，「即係點，好含糊」，其中有網民指最基本的問題是持BNO人士出入境香港會不會有問題。

外交部宣布1月31日起，不再承認BNO作為旅行證件及身份證明，屆時港人如要出入境，需要申領特區護照。（示意圖／資料圖片）

不少人指出，港人是使用身份證出入境香港，「同BNO有乜關係？」，但隨即有人提醒，購買機票需要護照號碼，港府有機會要求航空公司禁止使用BNO作登記，另外港人登機入閘時要出示護照，入境時出示身份證，但當局亦可能用行政手段「令你出唔到境」。

有網民提出疑問，指如果日後被捕，而法官要求交出旅遊證件時，是否不用交出BNO？有人更笑言「胡志偉無交出BNO（被還押），係咪可以放返出嚟？」然而，由於胡志偉沒交出所有旅遊證件的事件，是發生於措施實施前前，網民稱相信不會有影響，胡仍需繼續還押。

中方不再承認BNO，網民點睇：

+ 3 + 3 + 3

另一大問題是，不少BNO持有人是貪圖歐遊時較方便，如果BNO不能再用作旅遊證件，即要多花錢及時間去申領特區護照。然而，也有人笑稱其實大部分港人都持有特區護照，使用作出境後，如其他國家仍承認BNO，仍可在該國使用，「最多係返嚟香港嗰程，又用返特區護照」，不過，暫未知其他國家會否跟隨中國政策不承認BNO，而網民亦關注英國當局的反應，看來BNO的地位仍有很多變數。

只是不會高調使用過關，無論如何現在的情況「預咗」，要視乎英國今晚如何回應。

BNO居英申請9大須知，做漏隨時DQ▼▼▼