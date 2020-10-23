BNO居英權申請8大須知必看｜移民英國真係好？9張數據圖看清實況

【BNO最新消息／英國移民／居英權／合資格人士】英國政府公布更多英國國民（海外）護照BNO升級擴權方案，即「香港BNO簽證（Hong Kong BN(O) Visa）」申請詳情，2021年1月31日起接受申請。方案公布後再引起移民討論，但究竟移民英國是否比留在香港更好？生活開支、樓價、住房租樓開支、失業率又如何？《香港01》整合英國及香港數據一一話你知。

英國政府BNO升級擴權方案，2021年1月31日起接受申請，符合條件就可以申請成為英國公民，方案詳情如下。

即睇最新BNO移民英國方法 + 8大須知 ▼▼▼

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移民英國真係好？9張數據圖看清英國、香港現況

而英國政府公布BNO擴權方案後，再次引起移民討論。但究竟移民英國是好是壞，可先看看以下香港和英國情況比較的數據圖再決定。

香港與英國失業率比較▼▼▼

點擊以下兩地紅點，看香港與英國倫敦人口、樓價等比較▼▼▼

香港: 倫敦:

香港與英國倫敦平均全職年薪、咖啡價錢、健身會籍價錢、2人餐價錢、租金費用、學費比較▼▼▼

綜合以上圖表，英國失業率2018年至2019年一直比香港高，至今年新冠肺炎疫情爆發後，香港失業率才開始比英國高，可見英國就業情況或許並不比香港樂觀。

生活開支方面，根據世邦魏理仕香港（CBRE）《2020全球生活報告》，香港平均房屋樓價、租金，甚至連咖啡、健身會籍價錢都比英國倫敦高，但同時香港平均全職年薪數字亦比英國高，各有利弊。

以上圖表只供參考，最終決定移民與否，須小心衡量。

數據來源：英國國家統計署、香港統計處、世邦魏理仕香港《2020全球生活報告》