日本網民自創家務計円制　洗1隻碟有54円　儲夠錢先可以沖涼

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-31 15:00

一聽到做家務3個字，大家亦避得就避，有日本網民最近在Twitter上載相片，表示自創了一個「家務計円制」，要儲夠分才可以去洗澡，逼使家中的懶人也自動自覺幫忙做家務。不少網民大讚非常吸引，笑言再沒有不做家務的人，「在家也可以賺錢」。

樓主表示自創了一個「家務計円制」，要儲夠錢才可以去洗澡。（13237sora@Twitter圖片）

日本一網民於Twitter上載相片，表示自創了一套讓懶人也願意做家務的方法，更直言：「這個計分法有趣又吸引人。」相中可見，樓主為此特意設計出一堆標示圖，因為用日圓（円）計算，而且又有「SALE」、「感謝祭」、「今月限定」等字眼，驟眼一看與平常在日本超市見到的價錢牌非常相似，果然有心思。

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而價錢牌貼在家中不同位置，為了可以換取1次價值249日圓（約18港元）的洗澡機會，家人必須要做家務，例如洗1隻碗就可獲得54日圓（約4港元）、洗衣1件有29日圓（約2港元），換言之洗5隻碗或是9件衣服就可以洗澡，更有錢賺。網民對這個計分法感到驚嘆，表示可以解決與家人之間的相處問題。

網民又笑言是份荀工，「一隻碟有54日圓也太高價吧」、「以後不怕無人做家務了」、「在家中靠做家務發達的夢想終於可以實現」。

（13237sora@Twitter）

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