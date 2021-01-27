薯條腍咗好難食？　日清1招教「翻生」變美食　網民激讚超好味

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-27 09:00

對薯條愛好者而言，薯條變冷變得「軟腍腍」，絕對是史上最大的悲劇！日本日清食品官方twitter最近分享「絕技」，1招將變冷軟掉的薯條「 起死回生」！而且辦法非常簡單，就是把薯條加進「咖哩味」製品之中！不少網民親身測試過後都大讚日清有創意，更形容：「味道簡直配合得天衣無縫！」

變軟的薯條加進咖哩味食品，味道即時升級，「翻生」變成美食。（Twitter@cupnoodle_jp）

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日清早前在官方twitter發布了推文，表示「相信人類長久而來其中一個最大的課題，就是冷掉的薯條到底要怎麼樣才會重新變得好吃？」。日清為這個永恆的難題找到屬於它的歸宿，就是加進「咖哩味」製品之中！日清實測將薯條放入自家的咖哩味杯麵中，令其變成猶如蛋碎、栗米一樣的配菜，除了可以令杯麵配菜更多元化外，亦大大提升軟掉薯條的風味。

不少網民對此大加讚賞，很多人認為「這是極有創意的食法」、「太天才了」，更有網民「埋怨」稱「為什麼要讓我在深夜看到這個，超想吃」。後來有在咖哩餐廳工作的網民表示，咖哩本身的風味和薯條相當相似，因此如果在咖哩飯或杯麵等或多或少都有流質成分的料理當中加入軟掉的薯條，就能令薯條化身料理的最佳「配角」。

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