實測英國倫敦物價　超市買餸煮3餸1湯　維他奶6包裝貴過1隻雞

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-01 10:00

【BNO／移民英國／英國物價／倫敦 / 貼士 / 超市／價錢】英國放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，BNO簽證（Hong Kong BN(O) Visa）」將於1月31日起接受申請，不少港人因而考慮是否移民。英國出名物價昂貴，移民或到當地工作假期前，需要考慮有否足夠能力負擔那邊的生活，不過居英港人、YouTuber「A YUK」就曾實測，到當地超市買菜煮三餸一湯，發現原來可以「食平啲」！

A Yuk不時在YouTube頻道分享在英國生活的點滴，去年9月就曾拍片，挑戰在英國較大眾化的超市TESCO，買菜煮港式三餸一湯。（YouTube「A YUK」影片截圖）

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A Yuk不時在YouTube頻道分享在英國生活的點滴，去年9月就曾拍片，挑戰在英國較大眾化的超市TESCO，買菜煮港式三餸一湯，試試到底需要多少錢。

【超市蔬菜及肉類幾多錢逐個睇▼▼▼】（換率以當時1英鎊=10港元為準）

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而今次實測的菜單包括蕃茄薯仔排骨湯、咖喱薯仔炆排骨、金針菇蒸雞及蒜炒西蘭花，都是香港人的家常便飯。由於排骨通常都是一大盒購買，A Yuk表示，可用一半來滾湯，一半來做一道菜，最後這頓4人晚餐只需約10英鎊（約100港元）

A Yuk又表示，在英國較難買到新鮮魚，多數都會在超市買魚塊來煮，而英國的冰鮮雞則相當便宜，一隻僅需20多元。

【本文已獲YouTube頻道「A YUK」授權】

👇👇👇A Yuk曾分享6個來英國前的心理準備👇👇👇

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同場加映：A YUK教神還原【譚仔米線麻辣湯底】

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BNO居英申請9大須知，做漏隨時DQ▼▼▼