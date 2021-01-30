港人在英國｜傳統銀行開戶疫症下變慢　網上銀行要求較低兼省時！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-01-30 09:00

文：Irene Lee 【英國／銀行／開戶／High Street Bank／網上銀行】在現代社會，若要在一個城市安頓，銀行戶口就是必須解決的問題之一。近日不少朋友詢問新冠肺炎大流行下在英國開戶的事，在這裡分享幾點，希望幫到大家。

筆者指現時在英國商業區的銀行開戶口，要預約兼排長龍，進度又慢。（路透社）

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一般而言，英國人傳統都喜歡去High Street Bank（High Street是商業大街的意思）開設銀行戶口，例如大家都熟悉的Barclays（巴克萊銀行）、NatWest（國民西敏寺銀行）、HSBC（滙豐銀行）、Lloyds（萊斯銀行）等，都是熱門選擇，不過一場大流行改變了不少事物。有些 High Street Bank不鼓勵人們 walk-in 開戶，只可以提早預約辦理，部分就可以，但進度變得很慢，亦時時大排長龍，尤其在早上、午餐及放學時段等，因此不少人都會選擇先開網上銀行，以處理日常事務。

不過，有些業務就必須要去銀行處理，例如支票付款，如果用家無法在網上或透過App進行支票交易，則必須親自去銀行，由於銀行縮短營業時間，排隊可能更加長龍，變相可以處理的查詢亦變少。

開戶在過去是頗為容易的，現在雖然說不出完全沒可能，但有時幫留學生開設銀行戶口也變得困難重重。幸運的是，在我身邊就有個持LOTR入境的BNO家庭相對輕鬆地在Lloyds 開設銀行帳戶，另一家的BNO朋友，則成功在Barclays開設戶口，他們先是網上登記，然後再親身到銀行核實其身分和文件，所以，有時開戶的速度也很取決於你所在的城市、位置。

很多客戶為了省時快捷，改為選用網上銀行。（GettyImages）

在英國開戶，最重要的是「住址證明、住址證明、住址證明」。

銀行必須確認申請者有合法的居留身分（Right to Live），即是以遊客身分入境，是無法開戶，在這方面High Street Bank比較嚴謹。不過網上銀行就解決到部分的市場痛點，有些只要求有公司地址，當然，前提是申請人在英國成立了公司。

至於商業戶口，自從新冠肺炎後，就多了被拒絕的個案。近年崛起的網上銀行Tide、Starling目前是可行選擇之一，身邊也有不少朋友成功申請，有些甚至在2小時內就成功開戶。許多人則在香港開設戶口，但是目前普遍進度緩慢。有些客戶會選擇轉攻網上銀行，更加容易、更為快捷，用家甚至可以獲得Debit Cards（扣賬卡）。

目前銀行集中提供貸款以幫助解決新冠疫情而導致的問題，因此現在許多銀行都減少了批予英國業務的按揭，成為疫情下的新常態，與公司董事是否英國公民無關。

祝大家開戶順利。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介： Irene Lee，兩女之母，藍籌製藥公司前高層。首名女兒出世後醉心教育及創業，業務紮根英國及香港。熟悉英國物業巿場，歡迎聯絡交流：https://facebook.com/IreneJLC/

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