越洋求生記｜烏克蘭貓貓困貨箱3星期　靠偷食糖坐船偷渡去以色列

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-01 11:00

人類的求生故事大家也看過不少，但原來動物們亦有不同的跨國求生記！最近烏克蘭一隻貓貓成為網民關注對象，1間貨船公司於facebook撰文表示，職員早前從船上卸貨時，竟發現貓貓困在貨箱，估計牠從烏克蘭上船，越洋過海3星期，在貨箱無水無食物情況下，以偷吃糖果維生，最後完成了牠的「跨國之旅」。

烏克蘭1隻貓貓被困貨櫃，與貨箱共處3星期，並越洋「偷渡」至以色列。（Star Shine Shipping LTD@facebook圖片）

烏克蘭貨船公司最近在fb專頁「Star Shine Shipping LTD」上載相片，表示船員近日從閉路電視發現有1隻貓貓被困貨櫃，與貨箱共處3星期，並越洋「偷渡」至以色列。

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在以色列負責卸貨的職員一打開貨櫃，就見到不少破損的糖果包裝，估計貓貓被困期間僅靠吃糖果及喝貨箱邊緣產生的冷凝水維生。而牠落船後竟然仍無大礙，身體狀況大致良好，完全看不出剛完成了3星期的求生經歷。

貓貓在隔離觀察後，被公司的航運經理收養，意外地找到了願意「侍奉」自己的奴才，為越洋求生故事結局畫上完美句號。

不少網民對事件感到難以置信，想不到貓貓即使困在貨箱3星期亦無大礙，大讚牠有堅毅的意志力，「真的很強」、「一覺醒來就發現世界變了」、「牠會不會發現自己語言不通」、「是一次免費的旅行」、「為甚麼牠堅決要私奔」。

（Star Shine Shipping LTD@facebook）

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