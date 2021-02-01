黃大仙祠取消2021牛年上頭炷香　夏蕙姨生肖打扮恐斷纜　網民哀號

撰文： 安祖娜 朱利安 最後更新日期： 2021-02-01 13:42

嗇色園黃大仙祠宣布，今年年三十晚將會封園及取消上頭炷香儀式，是開園99年來首次封園。嗇色園表示，當日下午起封園，晚上會在facebook直播舉行「五行七星護香江科儀」，呼籲善信當晚12時可面向獅子山祈福。 每年都以當年生肖打扮現身黃大仙祠的資深藝人黃夏蕙（夏蕙姨）猶如「頭炷香Icon」，她表示原本也預備了牛年裝扮，是多年來首次未能上香，但相信神明會保祐。不少網民對於夏蕙姨生肖打扮「斷纜」大感可惜，不禁直呼：「無得直播夏蕙姨上頭注香仲係新年嗎？」

嗇色園黃大仙祠宣布，年三十晚將會封園及取消上頭炷香儀式，為是開園99年來首次封園。（資料圖片／李澤彤攝）

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嗇色園黃大仙祠宣布，受到疫情影響，年三十將於下午4時起封園，取消公眾上頭炷香活動，亦不設傳媒採訪，改為直播「祈福科儀」，相關安排是開園99年來首次。園方指，善信當晚可於子時12時，在法師帶領下面向獅子山祈福。

至於在大年初一至十五開放期間，祠內會實施人流管制及防疫措施。所有入祠的善信都須由正門出入登記，拍八達通卡、輸入年齡及電話號碼等個人資料以便防疫追蹤，並要掃描政府安心出行的二維碼，之後會獲發入祠特許證，如人數太多，職員會暫停善信入祠。

黃夏蕙指原定也預備了牛年裝束打扮，但相信即使未能到場上香，神靈也會保祐善信。（資料圖片）

每年也會以生肖打扮亮相的藝人黃夏蕙（夏蕙姨）對今年未能上頭炷香亦感驚訝，直言是「廿幾歲做女到而家88歲第一次，拜足咁多年」。她指原定也預備了牛年裝束打扮，但相信即使未能到場上香，神靈也會保祐善信。

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不少網民每年都期待夏蕙姨上頭炷香的造型，得悉取消一事後大感婉惜！