日64歲阿伯稱肚痛誤入女廁　被捕判罰10萬円　1個原因翻身變無罪

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-02 07:00

公共設計的示意圖設計出錯，隨時可以好大件事！日本1名64歲男子早前闖入濱松科學館的女廁，工作人員發現及報警，男子其後被捕，日本靜岡地方法院濱松支部判男子罰款10萬日圓（約7400港元）。男子辯稱當時因肚痛便急，看到廁所門外貼着男女並列的標示，誤以為是男女共用的洗手間，於是直接進去使用，法院檢視現場標示後，判定男子無罪。

事發的女廁左邊較遠的女廁標示，而右邊有男女並列的標示，64歲男被告見到後誤以後洗手間是男女共用。（影片截圖）

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根據《News Watch 9》報道，案發的女廁除了標示外，廁所外只寫了「員工為了確認安全，也會使用這間廁所」。而男被告堅稱自己當時肚子很痛，只從右邊的方向看到男女並列的標示，並沒看到左邊較遠的女廁標示，就判斷該洗手間是男女共。被告的委任律師後來在網上分享案件中的廁所圖示，馬上引起網民熱議，不少網民都認為這男女並列的廁所標示太誤導，的確很容易搞混，對被告誤入女廁表示理解。

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辯方律師除了令老翁被判無罪外，後來花了1年時間跟警察跟進事件，成功令這間廁所撤下了那個男女並列的標示，換上清晰的廁所標示。該律師表示：「給世界帶來小小的進步而開心，我守護了1位因為肚子痛而失去注意力的老人的人權。」

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