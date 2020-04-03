疫情下英國媽咪屋企開Party　鄰居報案　警登門掃場先知擺大烏龍

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐，英國政府實施「禁足令」限制民眾出門，以減少非必要聚會，但竟有人無視禁令在家中大開派對？上周五，當地警方接獲鄰居報案，指有人在家裏飲酒及跳舞，疑違反禁令開派對，警員登門掃場才知擺了大烏龍，最後還擔當特別嘉賓參加「派對」。

警員登門「掃場」才知擺了個大烏龍，還一度被誤會是特別嘉賓。（網上圖片）

下載「香港01」

App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

住在英國蘇格蘭格拉斯哥加文區（Govan）的34歲媽媽傑瑪（Gemma Cullen），上周五為13歲女兒生日舉辦「視像派對」，6人在鏡頭前舉杯跳舞，又大開音樂，氣氛高漲。其中一名友人梅莉莎（Melissa）亦和其愛貓一同跳舞，突然她離開鏡頭，以為她在跟男友聊天，結果鏡頭前出現了一名穿着警察制服的男子，還笑着跟他們打招呼，傑瑪也嚇一嚇並笑問「你為我們請來脫衣舞者嗎？」。

同場加映：意大利空少自製一人party感

意大利空少靠一塊鏡，自製飲酒party感。（01製圖）

警員聽到則大笑否認，「我今晚不打算表演，女士們」，並解釋指接到梅莉莎的鄰居報案，懷疑這裏正進行非法派對，但原來只是一場誤會，最後留下來和她們聊了10分鐘後離開。

（太陽報）