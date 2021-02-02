緬甸政變｜內地生研究緬甸民主轉型　軍政府突掌權論文臨尾香！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-02 16:08

緬甸近年有民主轉型的趨勢，但昨日（1日）軍方發動政變並發布為期1年的緊急狀態，國務資政昂山素姬據指被軟禁於於首都內比都的住所內。緬甸在民主路上波折重重，內地微博近日亦流傳1張留言截圖，有網民留言指自己是緬甸民主轉型的研究生，在完成論文前卻發生政變，相信研究在一夜間變得亳無意義，因此大感崩潰。

昂山素姬（左）在政變發生之後被軍方軟禁。（新華社）

下圖為發生政變後緬甸街頭的情況，另外在政變發生前曾有民眾遊行支持軍方：【點擊下圖放大▼ ▼ ▼】

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

緬甸於去年11月舉行聯邦議會選舉，昂山素姬領導的全國民主聯盟，取得壓倒性勝利及下屆政府實權。不過軍方指選擇有問題，要求推翻選擇結果，在軍方昨日發布的電視聲明中就提到，會在緊急狀態期間檢查去年的大選結果，緊急狀態完結後會舉行大選，將權力交給新當選的政黨。

正當緬甸局勢緊張的時候，網上就流傳一張令人哭笑不得的微博留言截圖，圖中相信是1名研究緬甸民主轉型的研究生大罵，「老子論文寫的是緬甸民主轉型，我都快寫完了，你他X給我政變」。

網上流傳微博留言截圖，有相信是研究緬甸民主轉型的學生，不滿論文完成前發生緬甸政變，令其論文變相作廢。（網上圖片）

有網民就認為，如果事主的研究透徹，「應該早意識到這是最可能出現的一種場景了」。另外亦有人笑言，論文是否「玩完」還要看當中論點，「如果是說觀點局面很不穩定，還會有反覆，那簡單撿到寶了」，政變後可以再加一章《民主化轉型的穩定性研究》，順道解決字數不足。不過有自稱研究緬甸的人就表示，「我們研究緬甸的人，研究結果都是軍人政府還會持續一段時間」。

（綜合）

同場加映：緬甸少女腰圍僅13.7吋 堅稱無P圖身材純天然 目標挑戰健力士【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

緬甸少女腰圍僅13.7吋 堅稱無P圖身材純天然 目標挑戰健力士