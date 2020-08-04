緬甸少女腰圍僅13.7吋　堅稱無P圖身材純天然　目標挑戰健力士

女士們大多希望腰圍愈細愈好，但過份地細亦絕非好事。緬甸女子蘇娜英（Su Naing）以只有13.7吋的腰圍見稱，身材誇張得令人或多或少有點不安。蘇娜英表示，她的照片絕無加工，身體也是百分百天然，她的目標更是打破世界最幼腰圍紀錄的13吋。

緬甸女子蘇娜英（Su Naing）以只有13.7吋的腰圍見稱，加上身體其他部位的大小卻與正常人一樣，對比十十分之大。（IG「sumohnaing」圖片）

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蘇娜英今年只有23歲，她不時都會在社交媒體上分享自己的近照，單是facebook帳號就已經有多達24.8萬人跟蹤。她最引人注目的，當然是其只有13.7吋的極幼腰圍，由於她身體其他部分的大小與正常人分別不大，令腰部在視覺上的效果更加突出。

有網民認為，蘇娜英只是靠改圖及擺姿勢去達到猶如拿走了肋骨的樣子，又質疑她一直都有戴腰封，所以才能有如此纖幼的身材。不過她反駁指，自己絕無改圖，飲食亦十分健康，有如此腰圍只拜基因所賜，「我享受擺姿勢拍照並炫耀我的外表，我得到很多的讚賞，人們都認同我的外表美麗」。

蘇娜英希望終有一天可以打挑戰健力士世界紀錄，現時最細腰圍紀錄保持者為來自英國的葛蘭加，當時她於1939年以13吋的腰圍成為紀錄保持者。另外法國演員普拉利爾（Mlle Polaire，真名Emile Marie Bouchand）亦錄得13吋腰圍，現時蘇娜英與紀錄尚有0.7吋的距離。

（綜合）

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