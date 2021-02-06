牛年2021│客廳風水助催旺新年運勢　風水師教擺設5大開運法寶

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-06 22:00

【農曆新年2021 / 風水 / 家居 】即使只是簡單改變家居擺設，也能為新一年帶來好運。台灣風水師謝沅瑾曾就客廳風水提出催運貼士，又提醒入屋後有一個位置要特別留意。

入門後的中間位置為「納氣方」，宜整理乾淨，讓財氣順暢進入。（Youtube 影片截圖）

風水學來說，大門外側為「進氣方」，象徵財氣能否進來，宜整理乾淨，讓財氣進來比較不受阻礙。入門後的中間位置為「納氣方」，象徵人的口腔裏頭，故這位置最好保持寬敞乾淨。即便有親朋戚友來拜年，也最好第一時間整理好鞋子。

入屋注意鞋擺位？

謝師傅另建議在此放一個有門的鞋櫃，避免鞋臭味飄出。因為入門後環境整潔，而且帶有怡人香氣，可讓人心曠神怡。反之，雜亂環境及鞋臭味則容易令人心浮氣躁，進而有不良影響。

客廳進門後的45度角是風水學上的「明財位」，有從大門滾進錢財的象徵意思。在此方位擺放招財類擺設，包括金元寶和聚寶盆等，將有利於個人財運與事業運勢。

風水師教開運物品擺設▼▼▼

謝師傅提醒，選用聚寶盆時最好選擇一個不透明的甕缸，以免「錢財」被來訪的客人看清。另甕缸內可分別放置兩張50元、6個10元硬幣與8個1元硬幣，象徵168（一路發）以及在這一年的財富愈來愈多的意思。

開運小物法則

「鹽燈」是另一種較普遍的開運物品，有淨化周邊磁場，助長整體運勢作用。常見如「五帝錢」（前朝盛世五代皇帝的銅錢），則多有用於提升家庭整體運勢，其中多有放在客廳，以利家主的前途發展。另有不少善信會將求得的平安符，放置在客廳範圍內，同樣有助長財運作用。

新年買年花回家，需要留意其盛開程度。（資料圖片／李澤彤攝）

至於新年買年花回家，也有需要注意的地方。以鮮花為例，其盛開程度象徵家運興衰。一旦花有凋謝墮落之意，最好將之換掉。

富貴竹和黃金葛這類盆栽種植物，則可用紅色緞帶綁上裝飾，象徵「點紅轉陽」，讓家中運勢相對提升。謝師傅強調，對盆栽種植物亦不可掉以輕心，需注意其茂盛程度，當有枯萎葉子時便要定期修剪，以期持續家運順遂。

（自由時報）

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