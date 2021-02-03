GME股價1小時急瀉三成　Reddit網民一圖解釋原因　止蝕盤是元兇？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-03 13:42

【GameStop／遊戲驛站／WSB／Reddit】美股上周上演散戶挾大戶淡倉的戲碼，本周起劇情峰迴路轉，多隻WSB（Wall Street Bets）股份掉頭向下，當中「龍頭股」GME至昨晚收市已經回落至90元，跌穿3位數字關口。外國討論區Reddits就有網民製作圖表，以解釋GME於周一（1日）開市1小時內，股價由316.56元暴跌100元至約213元原因。

Reddit討論區有網民製作圖片，說明GME股價周一開市1小時內為何就可以大跌近三分一。（Reddit討論區圖片）

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Reddit網民製作的圖表取出開市後1小時的陰陽燭及成交量圖表，指「機構投資者是這樣以2.5億美元（約19.4億港元）將GME的市值推低50億（約388億港元）。圖片指出在開市後第1個小時內出現多達12次大手沽貨，交易平台eToro亦兩度因為股價下跌而觸發止蝕指令，被動加入戰團大手沽貨。

圖表中指出，在開市的一刻已經有多達66萬股、價值2.1億美元（約16億港元）GME以平均價316元的價格沽出，約15分鐘之後接連又有4個沽盤出現，總共賣出超過4.3萬總值1.21億美元（約9.38億港元）、均價約為280美元的股份，eToro隨後因為股價下跌而觸發止蝕指令，沽出價值約4300萬美元（約3.3億港元）的散戶持貨。

GME成為WSB中的「龍頭股」，但近兩日股價大幅下跌。（Getty Image）

10時15分至25分期間，GME再次出現數單大手沽貨，5筆沽貨總計約5.3萬股、價值1300萬美元（約1億港元），均價為250元，eToro再因為觸發止蝕指令而沽出價值約2350萬美元（約1.8億港元）的散戶持貨。最後再出現一單過以約9.3萬股GME沽盤，價值1980萬美元（約1.5億港元），均價為213元。在多單大沽盤出現下，GME在周一開市1小時之後，股價就勁跌近三分一，截至昨晚周二（2日）收市，GME報90元，下跌六成或135元。

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