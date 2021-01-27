GME｜美股GameStop爆升帶起潮語YOLO　係人生觀之餘仲係股市指數

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-27 13:00

【GME／GameStop／遊戲驛站／YOLO／You Only Live Once／Yolo Index】美股爆炒，GME成為焦點之一，全因reddit驚現股神級操作，KOL「Roaring Kitty」自2019年9月起在討論區上不斷以「GME YOLO」為題帖文，分享自己買賣GME期權及正股的過程，至今持貨約17個月已經由最初的約6.7萬美元（約52萬港元）本金升至2285萬美元（約1.77億港元），獲利340倍。GME大家明白是股票代號，但YOLO又是什麼意思呢？原來還是股市指數？下文即將為你解答！

Gamestop（GME）近日為日股民焦點之一。（GettyImages）

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GME近日成為全球股市焦點，起源或許要數到2019年9月時，「Roaring Kitty」在reddit發出第一個「GME YOLO」帖文。GME當時已經因為業務落後及疫情打擊令股價低迷，惟「Roaring Kitty」卻覺得該股有挾淡倉的爆升可能性，於是持有大量期權及正股，靜候時機。近期GME業務出現轉機，刺激股價上升之餘亦都逼令淡倉平倉。

以下為GME爆升事件經過【點擊下圖放大即睇Roaring Kitty暴發過程▼ ▼ ▼】

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事件中除了GME一字，YOLO亦都是關鍵。YOLO其實是英文句字You Only Live Once的簡寫，中文意思為「你只會活1次」，實際意思是指1種生活態度，認為人生只會活1次，所以即使有危險也要享受人生。如果放到投資股票上，就是即使某隻股票投資風險極大，仍然要放手博一次，而「Roaring Kitty」亦因為YOLO而至今大賺340倍，利潤足夠退休，甚至是下幾代都未出生已退休。

以下為「Roaring Kitty」於過去至今的部份貼倉圖片【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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YOLO並非近期才出現，根據網上資料，有指類似YOLO的句子早在1774年，在德國詩人、編劇、科學家、藝術家Johann Wolfgang von Goethe的劇本《Clavigo》中就已經出現過。直至近年，YOLO就不時在潮流文化如音樂、塗鴉、社交媒體標籤及紋身上出現，或多或少代表部份青年人對理想的追求。

網上有整合留言討論熱度的Yolo Index。（marketstream.io網證截圖）

YOLO亦可以成為指數，網絡上存在Yolo Index，該指數以每日為單位整合reddit上多個版塊的留言，根據各個股票代號的看升看淡比例在開市前24小時給予討論熱度評分（Enthusiasm Score）。指數會根據熱度分配持倉比例，少於1%的將會被移走，然後於開市時買入及收市時沽出。截至現時，最大持倉當然是討論度最高的GME，其他就包括NOK、BB、AAPL、AMC及TSLA等。

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