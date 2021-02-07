2021農曆新年｜精油開運法：岩蘭草最旺財運　但想升職就要用……

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-07 09:30

「精油」除了能讓人舒壓解悶之外，其實也有開運的效果，在風水學中，氣味是很重要的一環，利用「精油」調節空間氣場，甚至還能聚集財富、招來桃花，但該怎麼挑選適合自己的精油呢？就讓多特瑞精油保健師Elaine跟大家分享，不同香調的精油的功效吧！

精油的學問博大精深，就像保養品一樣，可以依照個人需求能選擇不同的方式與味道，像是薰衣草精油可以防止炎症、減緩疼痛、除疤，柚子、青檸類的精油則可以幫助排水、排毒與燃脂，搭配按摩手法，讓精油的功效更加倍。

精油芳療也類似顏色，可能你今天喜歡黑色，明天喜歡粉紅色，是跟心情有關係，心情和我們的身體有關，透過「精油」，能將自己包裹在純粹的奢華感受當中，舒適愜意地告別忙碌生活的緊張情緒。除了身心靈的享受外，「精油」的挑選也與風水開運息息相關，利用不同的氣味補氣於無形，在每個特別的日子善用精油，一定能讓來年的運勢扶搖直上。

野橘聚財、永久花旺人緣…… 點圖即看各種精油味道如何助你開運（點圖放大瀏覽）：

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不是特效藥，但用酒精確保日常消毒殺菌再加上「5個精油保養Tips」，保護呼吸道更健康！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：招財、招桃花、破僵局！開運精油香調挑選、使用方式教學，幫你運勢扶搖直上】