【星座冷知識】睇星座運程未必係迷信？科學分析占卜算命背後心理

星象怎麼成為情緒的出口？天上的星星每天都在發生變化，我們的生活也非一成不變；也因此什麼事情的發生都一定有可以對應到天上星星的地方。有個每天一抬頭就可以用來說故事的載體，可謂相當方便，人類也就理所當然把生活中的事件連結到星象上了。

工作和生活中總有不如意的地方，不順心的事總是特別需要發洩，例如：排定的計畫被延宕或取消、跟家人溝通不順暢、工作努力卻沒有被上司看見而獲得升遷、主管的命令朝令夕改、被同事或朋友誤會、電子產品壞掉等。

這些都是生活中必然會發生的小事或意外，而這些鬱悶與焦慮的情緒都需要一個出口，不然，找個人怪或給個解釋都好。想一想，星象還真是無辜呀！

然而即使人們了解星象未必與自身有關，但當看到自己星座的描述時，你會否忍不住點點頭呢？原來這一切背後都有科學根據！（點圖放大看星座運程背後心理↓↓↓）

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別忘了我們自己就能夠療癒自己，不一定要等到星座專家解救人生，我們也可以隨時照顧自己。不見得要將自己的所有遭遇嫁禍到星星上，我們可以透過自我思辨與邏輯理性解決生活問題，只要我們願意，無時無刻都可以轉念。擁有心理學的相關知識，我們就可以練習更有意識地接收資訊，不被表面現象所綁架；擁有邏輯思考力，我們碰到任何事情冷靜下來獨立思考，就能應對生命中的各種起伏。我們不用怕運勢的陰晴圓缺，只要正視自己，遠離盲目的生活，就可以看見事實。讓我們一起從此不再受心理現象影響理性決策，讓自己的生活得更好吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：數位教育實驗林，原文：人類為什麼會相信星座？】