宣明會為助養童照重複風波再解畫：人為錯貼　網民：錯足5年？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-05 12:10

【宣明會／助養兒童】香港世界宣明會早前掀起助養兒童「返老還童」風波，被質疑在電郵及年度報告中重複使用照片，甚至出現變樣情況。宣明會曾就照片處理致歉，至周三（3日）再於facebook專頁上傳影片，找來事件中的受助男童拍片，感謝助養人的支持，而埃塞俄比亞辦事處相關地區項目經理則表示，事件涉及錯貼照片的人為錯誤，現正電子化處理助養兒童相片的程序。

宣明會在facebook上傳影片，事件中的受助男童感謝助養人。（香港世界宣明會fb影片截圖）

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宣明會1名埃塞俄比亞兒童助養人早前在網上分享數張「周年進度報告」翻攝照片，以及機構邀請他為助養兒童寫上生日祝福的電郵截圖，發現2021的兒童近照與2018年的一模一樣，2019年照片更大變樣及回復青春；在2018年和2019年的電郵中，也使用了同一張兒童照片，引來網民關注。

宣明會周三在facebook發布影片，看到該名受助人Natnael現身拍片，向助養人致謝。埃塞俄比亞Kolfe地區項目經理Yordanos Berger就照片風波解釋時表示，由於拍攝助養兒童照片工作路途遙遠，需邀請義工及當地居民協助才能如期完成，而將照片配對周年進度報告的過程同為人手操作，導致Natnael在2019年報告中，錯貼上同區另一助養兒童的照片。

她續指，為保護兒童，職員將照片貼到周年進度報告前，須事先刪除兒童的個人資料，造成少數錯配情況，就事件引起的不便深表歉意。世界宣明會已要求各地辦事處逐步優化處理助養兒童照片的程序，使用電子應用程式處理所有數據，包括配對助養兒童照片與其個人資料，減少人為錯誤。

不過，影片公開後仍有不少網民質疑，「錯1年都話，錯足5年都有？你哋過去50年全部都錯？」、「你話人為錯？唔止1單喎」，部份人則至希望宣明會有汲取今次經驗「支持宣明會！但覆核工作要加強」。