讓人打尖兼買電腦飛　幸運兒贏過百億彩票　匿名領奬即捐錢行善

美國兆彩獎券（Mega Millions）去年10月一次攪珠的獎金高達15億美元（約118億港元），得獎彩票由南卡羅來納州（South Carolina）辛普森維爾市一間便利店售出。然而過了多月，幸運兒遲遲未有人在4月19日的限期前領取獎金，令南卡州政府擔心大筆獎金的稅收將隨之化為烏有，幸好得獎者終於在周四（14日）出現，她透過律師發表聲明稱已經領奬，並希望繼續「隱姓埋名」過正常生活，以免終日提心吊膽。

售出中奬彩票的便利店成為了打卡熱點，生意大增。（Facebook）

驚悉中奬 一度難以置信

中奬女子在攪珠結果公布後131天才去領奬，她在周四（14日）透過律師發表的聲明中表示，去年10月偶然來到只有2.2萬人口的辛普森維爾（Simpsonville），看到便利店門外宣傳巨獎的廣告，於是抱着姑且一試的心態買了一張，當時根本沒想過自己會中獎；獎券局稱，她是買「電腦飛」，排隊時還讓後面的人插隊先買。

攪珠結果公布，她驚悉中奬，一時間難以置信，盯着彩票，良久後才興奮地跳起尖叫。她之所以遲遲不現身，是因為要諮詢律師和財務策劃師，確保自己能匿名領奬及善用彩金。

「伴隨好運的是巨大社會責任」

得奬者可以選擇分30年領取共15億美元，或者一次過領取8.78億美元（約68.9億港元）。得奬女子選擇後者，並已捐款給幾個慈善團體，包括藝術中心、麥當勞叔叔之家、乳癌基金會等。她表示，伴隨好運而來的是巨大的社會責任，這是個難得的機會去幫助和支持慈善機構。

除了中奬者，南卡州的納稅人也可能受惠，事緣當局準備將巨奬所帶來約6100萬（約4.79億港元）的稅收，透過向每名納稅人提供50美元退稅，與眾同樂。另外，賣出中奬彩票的便利店東主也可獲得5萬美元（約39萬港元）奬金。

（綜合報道）