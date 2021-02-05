男友爸媽是醫護！女生送鳳梨牛軋糖被丟　原來誤觸台灣醫護界禁忌

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-05 16:30

部份行業有傳統禁忌，被旁人誤觸可能會大動肝火。台灣有女生大呻，日前訂了1盒鳳梨（菠蘿）口味的牛軋糖給男友父母，因會回南部過年，所以事先寄到男友家中，後來聽到男友接媽媽電話，怒罵她沒常識，「家裏有醫護人員居然還送鳳梨」，還丟了她的禮盒。不少網民竟然也說這個真的是常識，送鳳梨給醫護人員是台灣禁忌，原因和「鳳梨」的台語讀音有關。

台女稱玩在看到禮盒都很生氣。（Dcard圖片）

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台女在Dcard討論區發文，指臨近過年家人會訂禮盒送親友，當時她沒多想就叫爸爸多訂1盒送給男友爸媽，感謝他們平日照顧。由於她會回南部老家過年，不能到男友家拜年，就先把禮盒寄到男友家。

結果台女過2天聽到男友接媽媽電話，竟然說已經丟了禮盒：

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台女聽完男友一席話就離家冷靜一下，「我也覺得很丟臉，但我也不是故意的」，她從小身邊就沒有當醫護人員的親友，怎會知道這些禁忌，又覺得自己的禮物始終是心意，「就算不適合有必要丟到垃圾桶嗎？」而且已經很難過的時候，男友竟然繼續說她不是，令她很心寒，想到將來和男友父母見面就很反感。

台女知道禮盒被丟，男友繼續說她不是，離家到便利店冷靜了很久。（Dcard圖片）

台女離家後到便利店坐了3小時，男友不停打電話找她，但她不懂如何面對。然而，許多網民稱不能送醫護人員關於鳳梨的禮物真的是常識，「下次先Google一下諧音」，又認為現在醫護要應付疫情已經很辛苦「還要被你詛咒」。

鳳梨在台語讀「旺來」，對一些行業是禁忌食物，因為在醫護角度，「旺來」意思是生意興旺，在醫護角度便是有很多人來看病，相當不吉利，但亦有當醫護的網民稱，並非所有醫護都在意這些傳統。

網民點睇：

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台女後來承認自己有點情緒化，但親耳聽到男友媽媽這樣說真的須難過，現在回家看到禮盒就很氣，又埋怨媽媽知道男友家庭背庭，但也沒想到鳳梨的問題。

台灣關於送鳳梨的話題一直不少，日前桃園醫院爆發院內感染群，有民眾送了500個鳳梨酥給醫護，院方在fb分享照片就引起熱議，網民笑言：「拆包裹的同仁是不是有尖叫。」不過，台灣社運人士江昺崙就指鳳梨的台語其實是「王梨」，「旺來」只是個諧音，「旺」和「王」的台語音調也不同，而且鳳梨是台灣重要農作物，「我覺得傳統來是可以與時俱進的」，並提及原來慈濟醫院大林分院真的就鳳梨的禁忌做過研究。

早前有台灣民眾送了500個鳳梨酥給部桃醫院，亦引起網民熱議。（「衛生福利部桃園醫院」fb圖片）

慈濟醫院大林分院在2007年1月至2010年12月間，找了1名耳鼻喉科醫生，在鳳梨盛產季節（4月至8月），每逢輪值急症，都會在早餐吃鳳梨，再計算當天看了多少症，並和其他沒吃的醫生的看症數目作比較。結果4年間，食鳳梨的醫生當值333天，看了580個急症；沒吃的醫生當值458天，看了767個急症。詳細對比後，發現看症次數無明顯差異，故吃鳳梨和病人看診之間「無須作過多關聯與臆測」。

研究發現醫生吃不吃鳳梨和急症求診人數沒關係。（研究報告截圖）

（綜合）

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