台妻半夜想吃麥當勞　夫特製超狂「手工薯條」　網民：老公我也要

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-04 14:30

酥脆的薯條是由馬鈴薯油炸而成，熱騰騰的現炸薯條更是許多人半夜肚子餓的宵夜首選之一。有女網友則分享了老公親手製作的超狂「鈔票手工薯條」，令其他人羨慕不已。

一名女網友於《爆廢1公社》上發文分享，她半夜叫了麥當勞歡樂送當宵夜，享用時無意間滑到其他社團貼出的「薯條照」，不禁轉而要求自家老公DIY，老公也不負她所望的做了「手工薯條」給原PO，當老公做完藍色的薯條後又因原PO表示「紫色的更好看」，他就又再做了一個，讓原PO不禁直呼「果然行動派的就是不一樣」。

點圖看看她老公特製的「薯條」及網友反應（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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只見原PO貼出的「手工薯條」，分別是以藍色的千元鈔票及紫色的兩千元鈔票製作而成，讓眾網友羨煞了目光，紛紛留言特別標註自己的另一半，「看看別人老公！我也想要！」、「我也要薯條！」、「謝謝老闆，我也要」、「別人的老公都不會讓我失望」、「來份大薯，謝謝！」。

網友們詼諧表示，「我喜歡細一點的可以放比較多」、「過年要到了，安太座比安太歲還重要啊」、「好想吃藍色薯條和紫色薯條」、「我先去作夢，夢裡什麼都有」、「今晚我想來一份麥當勞薯條」、「沒有大薯沒關係，中薯就好」、「我不用紅包了，薯條就好」。

【同場加映】麥當勞吃完要不要自己收餐盤？台網民倡「不收盤運動」惹兩派大戰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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