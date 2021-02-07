食韓燒慘遭母子嘲笑「好胖哦」　台女嬲爆反擊：沒家教有什麼前途

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-07 11:00

消除歧視有多難？有些人光看別人外表己盡情嘲笑，毫不顧及他人感受。台灣有女網民最近在網上撰文鬧爆一對無品母子，表示與朋友吃燒肉時，因為2人的身材較胖，坐鄰桌的母子總是不經意走近嘲笑2人，甚至稱「這麼胖不知道能不能蹲着上廁所」，令樓主極為不滿，當場破口大罵。

樓主日前與朋友吃燒肉時，坐鄰桌的母子經過時不斷嘲笑2人胖。（fb群組「爆怨公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆怨公社」上載相片，表示早前與男性友人吃燒肉，本來相安無事，後來在鄰桌的一對母子卻連番針對他們的身材，結果讓樓主忍無可忍，更甚出口反擊。

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網民紛紛大讚樓主反擊有理，「有沒有家教真的馬上看得出來」、「這個媽媽也太扯」、「遇到沒有禮貌的人不用客氣不分年齡的」、「幹的好，沒家教沒教養的，被教訓剛好」、「如果你沒罵他們，照他們這個模式早晚會被打的」。

部份網民更稱雖然社會進步了，但還是太多膚淺的人對他人評頭品足，「嘲笑別人真的很沒禮貌很沒品，當下絕對要反擊，反正難堪絕對是他們」、「不會教育，讓別人來教育」、「不明白還是有人會笑別人胖」、「太多無知又無禮的人」。

（facebook群組「爆怨公社」）