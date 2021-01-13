爛醉親戚口水塗女嬰臉　奶奶仲火上加油　台媽嬲爆：想一拳灌下去

一家人喜迎新生兒，總有些長輩「唔知為乜」，要親得寶寶一臉口水。台灣有媽媽在fb發文，批評有親戚叔叔探望她6個月大女兒時爛醉搗亂，不但滿身酒氣找女兒玩，竟「用他滿嘴吃檳榔的口水塗我女兒的臉」，痛斥對方無分寸，但奶奶沒有站在新抱一方，更一句火上加油。媽媽事後更發現女兒的臉上長了一粒粒紅色東西。 帖文令網民看得火遮眼，叫媽媽要硬起來保護孩子，因為成人的口水對小孩的健康或帶來風險。事實上皰疹病毒可透過口腔接觸傳播，過去曾有初生嬰兒因為被親吻染上病毒喪命。

親友或會吻嬰兒表達愛意，但這樣做對寶寶來說很危險。（示意圖／Getty Images）

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台媽在fb群組「爆怨公社」發文，稱日前有親友來訪，她、丈夫及奶奶等一直在忙，但一名親戚叔叔喝得爛醉還找她只有6個月大的女兒玩，不停把女兒弄哭。因為女兒還小，親友們輪流抱住，但叔叔還是不停靠近，滿身酒氣摸女嬰的臉，「這些我都忍…但讓我爆氣的就是他用他滿嘴吃檳榔的口水塗我女兒的臉」。

台媽一怒下指着叔叔，罵他做事沒分寸，殊不知奶奶竟走過來擋住，「說畢竟是長輩」，連阿姨也罵台媽「沒大沒小」。台媽聽到奶奶想用輩份「綁架」她，氣得繼續罵那親戚「要我尊重你請你尊重我女兒」，她發現女兒被塗口水後，「隔沒多久臉就起一粒一粒紅紅的」，馬上抱女兒躲回房中。

台媽自言平日都尊重長輩，但還是氣得說如果不是大家都在忙，「我就一拳灌下去」、「真的自己小孩自己保護」，還指分享完要告訴老公，「下次請他主動跳出來」。

網民點睇：

+ 8 + 8 + 8

過去曾有網民在「爆怨公社」分享類似事件，並貼出妹妹染上皰疹的照片，指責有親人「不停給妹妹吃她口水」，幸好妹妹已經1歲稍微有點抵抗力，「拜託各位大人，你們的口水很髒，不要親寶寶，不要幫寶寶咬食物，不要用你們的餐具給寶寶餵食」。照片當時引起熱議，許多人稱看都覺得痛。

事實上，親吻寶寶可能會導致悲劇。2018年，美國馬里蘭州19歲媽媽Abigail Rose僅8日大的女兒Aliza，出生後被大批親友探望，其後因為感染皰疹病毒（HSV-1）夭折，醫生懷疑Aliza被人親吻或對方未洗手下觸摸才染病。Rose在女兒病逝後忍痛向網民分享經歷，並發起「Do Not Kiss the Babies」（別親寶寶）運動，希望別再有嬰兒因此送命。

美國女嬰艾麗莎疑被成年親友親吻後感染疱疹病毒，出後第8天夭折，其19歲媽媽露絲走出傷痛後發文呼籲公眾關注。（fb「Abigail Rose」圖片）

同年12月，英國西約克郡30歲媽媽Kelly Ineson的女兒Kiara，出生10日後體重急降，患上新生兒皰疹。Ineson受訪時稱他們已經很謹慎，要求親友洗手後才可接近女兒，醫生指最有可能是透過親吻感染病毒，詢問是否有生唇瘡的人吻過寶寶，但她只能肯定自己和未婚夫沒有生唇瘡。Kiara出生第13天出現敗血症症狀陷入昏迷，父母終決定放棄治療，不再延長女兒的痛苦。

皰疹是由病毒引起的常見感染，會導致口腔或生殖器官長出水泡，對免疫系統仍在發育、6個月大以下的嬰兒尤其危險。有時皰疹只會影響嬰兒的眼睛，嘴巴或皮膚，大多數嬰兒經治療便會康復；但若皰疹感染嬰兒的內臟，病情便會嚴重得多，幾乎三分之一嬰兒即使接受治療也會死亡。

據世界衛生組織資料，單純皰疹病毒（通稱皰疹）分成1型單純皰疹（HSV-1）及2型單純皰疹（HSV-2），HSV-1主要通過口對口接觸傳播造成口腔皰疹（可以包括稱為「唇皰疹」的症狀），也可引起生殖器皰疹；HSV-2屬於性傳播感染，造成生殖器皰疹，1型和2型單純皰疹病毒都會延續終生。

據估計全球有37億50歲以下人士患有HSV-1，多數感染者沒有例如起水泡、潰瘍等症狀，多數人不知道自己染病。不過，沒症狀的人似乎也能透過口腔及皮膚傳播HSV-1，若患者已出現症狀，傳播風險最大。1型和2型單純皰疹病毒對於免疫力受損者，例如對愛滋病感染晚期患者，可造成更嚴重的併發症，少數情況會導致腦炎、角膜炎等症狀。

另外在極少數情況下，嬰兒會在分娩時接觸到生殖道的單純皰疹病毒而感染新生兒皰疹，全球每10萬個分娩個案中估計有10例，屬嚴重病症，會導致持續性神經功能障礙或死亡。

（綜合）

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