情人節撞正赤口　男友話「唔見好啲」　港女憶分手陰影決定咁慶祝

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-13 15:00

情人節是不少熱戀中的愛侶最重視的日子，不過今年撞正牛年正月初三赤口，部分人或未能與另一半相聚渡過。有港女於討論區發文，詢問一眾巴絲打今年準備如何與情人慶祝，指自己曾有於情人節分手的傷心經歷，加上男友認為赤口見面不吉利，決定一改慶祝計劃，避免憶起傷心事及觸碰禁忌。

有港女於討論區發文指，今年情人節撞正赤口，與男友早已決定改期慶祝，並詢問一眾網民將如何渡過。（《三流之路》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「初三赤口又撞正情人節要改期過？」為題發文，分享指去年情人節慘遭分手，成為傷痛回憶。剛好今年的情人節又撞正是正月初三赤口，樓主現任男友認為過往經驗，當日容易與人發生口角爭執，故提出「赤口唔見會好啲」。

樓主指曾有於情人節分手的經歷，而男友也認為赤口應避免見面，2人最終決定提早食飯慶祝。（《三流之路》劇照）

幸好兩人也沒有堅持於正日慶祝，逐改變計畫，提早食飯慶祝代替，「係唔係正日其實都係食餐飯咁過」。樓主更興奮表示，自己早已購買情侶手鐲做作為禮物，又好奇問網民將如何慶祝今年的情人節。

不少網民認為日日也可以是情人節，紛紛表示早已安排好上班、行山或簡單食飯的行程，指不用大肆慶祝也能享受甜蜜時光，「一年有咁多嘢慶祝，真係好難諗點過」、「覺得情人節=分手節，搞得愈多愈會分手咁，要慶祝anniversary（紀念日）先慶啦」。

亦有人認為赤口易爭執只是傳統想法，建議「勇士」可嘗試於當日與情人見面親身「實測」，甚至笑言可於赤口向心儀對象表白，「同對方一齊係開心嘅，日日都係情人節；唔開心嘅，日日都赤口，日日都會嗌交㗎啦，又唔係結婚，使乜擇日」。

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