紅顏知己訂房求預演情人節　港男帶妻子上房　開門驚見好友着成咁

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-02 23:00

一男一女共處一室已惹人遐想，如果需要「預演情人節」就更加百辭莫辯了！有網民在討論區上分享，指自己是有婦之夫，早前1個相識10年、好比「好兄弟」的紅顏知己竟要求樓主幫忙到酒店「預演情人節」，原因是她多年沒有拍拖，雖然二人不時相約食飯，但樓主仍不知如何是好。 最後樓主為免中伏帶同妻子同行，紅顏知己現身時身穿乾濕褸，內裏是性感衣着，最後更由樓主妻子上陣擔當對手，預演親熱動作，樓主全程目擊大嘆還好有網民教路，才成功避過一劫。

有網民分享，指認識多年的紅顏知己好友要求預演情人節，更預訂了酒店房Staycation。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上以「我個10年紅顏知己，冇啦啦話要同我去酒店預演情人節！」為題發文，以下是樓主講解的來龍去脈：【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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事件引來網民熱烈討論，不少人都提醒樓主要小心，「最怕陷阱，主謀係你老婆」、「你老婆搵姊妹試你」、「熟嘅就唔好喇，無謂為咗幾秒開心，個家都冇咗朋友都冇埋」，另一方面亦有人笑言「桃花運來了，趕緊去吧」，或是「食飯之嘛，諗多咗啦你！」。

樓主數天後在討論區上以「我同老婆仲有紅顏知己去酒店，全程睇佢哋親熱」為題發文提及後續故事：【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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樓主最後總結，是次情人節預演「一路玩到就過夜」，而且3人都在酒店房內累到睡覺，妻子與女性好友睡在床上，自己就睡在梳化上。樓主笑言，「好彩一班師兄，如果我唔係知10年紅顏知己咁對我，我真係唔知自己會點呀！講返聲多謝先！」。

網民們讀到續集之後，都笑言「咁都有續集」、「紅顏知己詭異事件」、「下次要睇返你同個男人親熱」。不過亦都有人覺得故事離譜，認為是樓主作故仔。

同場加映：老公打機識女仔嗌「老婆」 稱好平常 真老婆：搵鬼信咩！【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】