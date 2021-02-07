雞排妹遭性騷擾不提告　律師呂秋遠從受害人角度看　要告入多難！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-07 19:00

文：台灣律師 呂秋遠 許多人以為，性騷擾這種事，要不提告，要不閉嘴，到底為什麼要公諸於世，讓天橋下說書的講上7天7夜？就讓我來告訴你，遇到性騷擾事件，關於「提告成功」這個動作。到底有多困難。

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大部分的性騷擾，都是在出其不意的時候發生的。有個人，輕輕用手掠過你的臀部、甚至在擁擠的公車上，用背部擠壓你的胸部。這時候的反應，通常不是大聲呼救、尖叫連連，而是腦袋一片空白，心裏先懷疑，是不是自己搞錯了，接著是手足無措，不知道應該做什麼反應。然而，這該死的一秒鐘就這麼過去，只留下他猥褻的微笑揚長而去。這時候，臉上的表情或許是困惑、微笑、僵硬，但是，憤怒不會在這時候出現，一秒鐘已經過去，到哪裏去找證據？

如果這個人仍然留在現場，他可能是你的同事，可是即便你語無倫次的指責他，他或許會輕描淡寫的說，你誤會了，也可能大張旗鼓的說，有證據嗎？我警告你，我會告你誹謗。他也可能是你的客戶，你想要說些什麼，老闆的眼神會制止你，不然你會「破壞氣氛」，不過就是個玩笑，你有必要當真嗎？這可是公司的大客戶，你賠得起嗎？你要是不識相，不道歉就是開除。他如果是你的老闆，那就會更難看，老闆騷擾你，你沒講話，下個月加薪就是因為你是狐狸精，而不是因為你的能力。你講話，下個月開除的人就是你。請同事幫忙作證？你孤家寡人，同事可是攜家帶眷，一家老小都靠這份薪水過活，誰幫你作證？

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回家以後，憤怒與羞辱感，才會慢慢進入腦袋裏，但是怎麼想都不對。當你對朋友或同事訴苦，有些人會告訴你，「唉唷，這個人就是這樣，忍忍就過了」、「你怎麼這麼大驚小怪」、「你平常尺度就很開放，難怪人家會對你下手」、「男人嘛，就是這樣，你還要不要工作啊」。這些「安慰」你的話，讓你的挫折感更重，好像你就是小題大作、借題發揮，甚至想要仙人跳，你會開始懷疑自己，是不是就應該服從這樣的潛規則？你認為這是性騷擾，為什麼當場不反映？你就想炒作，不是嗎？

X！我就當下沒辦法反映，生理上無法、心理上不行。即便鼓起勇氣，沒有證據、欠缺證人、也是會被大事化小、小事化無，還會落得自己是難相處的必取，到底要怎麼「當下反映」？

況且，沒有證據，你要告什麼？到了地檢署，檢察官要你提出性騷擾的證據，但是被告嘻皮笑臉的說，我哪隻手碰到他了？證據呢？有攝影光碟嗎？有錄音嗎？有證人嗎？你什麼都沒有，難道要檢察官看你的眼淚，就要起訴這個人嗎？如果，沒有具體證據提供給檢察官，最後就是不起訴處分，對方還能得意洋洋的說，這就是法院認證，證明你就是一個人賤人礙的綠茶婊。

別再說，為什麼不提告，讓司法來判斷這件事了。基本上，司法有侷限性，不是全知全能的上帝。性騷擾這件事，除非是慣犯，否則天生就很難被逮到證據。而沒有證據，最後就是不起訴，只會讓自己再次受到傷害，那麼提告做什麼？

一個人，要鼓起勇氣說出自己被侵害的經過，是需要勇氣的。因為這一路上，會有人說你先天個性開放、後天不知檢點，會有人說你想炒作賺錢，會有人說你一年換四個男友，會有人說你為何不蒐集證據告死他，會有人說你就是想要藉此上位，會有人說你得不到他所以想毀了他，會有人說你很好上，他也想上，會有人說你活該。

提告？想清楚以後，你就不會想提告了，只會想要一頭撞死，恨自己為什麼身為女人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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