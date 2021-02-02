雞排妹主持尾牙遭性騷擾發聲反被攻擊　網紅律師提10個預防忠告

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-02 16:58

編按：台灣女藝人鄭家純（雞排妹）早前在主持尾牙後，報稱當晚遭廠商老闆及演出歌手性騷擾，其後被網民及輿論攻擊及質疑想炒作，最終決定「開名」說明涉事歌手是翁立友，哭訴被言語及動作性騷擾的經過。雞排妹表示，自己已是一副不好惹的模樣，結果還是會遇到這樣的悲慘待遇，對於公開事件詳情後，可能因此而沒有了演藝圈工作，她亦絕不後悔。但對於其他沒有選擇的人，自己只能說聲：「辛苦了！」 文：呂秋遠 台灣律師 性騷擾，雖然還是會有一定的客觀標準，但是在認定上，還是經常是以被害人的角度判斷。因此，不要以為這是善意的關心、酒酣耳熱之下的戲語、無傷大雅的玩笑，否則，只要有具體證據，就會有違反性騷擾防治法的問題。以下有幾點，給正要準備舉辦尾牙或春酒，乃至於平常公司聚餐、同事相處的參考：

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1.酒醉不是理由。喝酒以後，為了炒熱氣氛，而說出不適當的話，那還是性騷擾，而且是借酒裝瘋的性騷擾。

2.平常表現很正經，也不代表這個人就不會性騷擾。

3.一樣的道理，就算這個人平常開口就談性，也不代表她想跟你談性，更別說你跟她談性，這種事很主觀，完全沒有彈性。

4.不要動手動腳，一起唱歌，趁機摟同事腰、搭肩，同樣是性騷擾，而且不只有罰鍰，還會是涉及刑責的性騷擾。

5.不要拱同事親一下、親一下之類的炒熱氣氛，這時候炒熱的只有尷尬，不會是氣氛。而且在底下拱人的，就是性騷擾的幫兇。

男歌手翁立友被發現是雞排妹活動當晚的表演來賓之一（fb專頁「翁立友 only you」圖片）

6.給錢不是老大，服務業收錢是應該的，並沒有欠老闆。不要看不起任何行業，以為他們來服務，你就有資格對人性騷擾。

7.別人的私事，不用多問。她今天為什麼這麼性感、為什麼要化妝、為什麼要穿裙子、晚上是不是要跟男友去約會等等，這都不、關、你、的、事，也可能構成性騷擾。

8.黃色笑話不是不能講，但是只要在場的任何一個人，一個就好，「覺得」被冒犯，那就是性騷擾。所以，真的要講？

9.對方當下沒反應，甚至微笑，不是因為覺得沒事，而是還不知道該怎麼辦，請不要以為對方可以接受這種「玩笑」。

10.檢討被害人、以後就是你。

最後，如果你曾經、正在被性騷擾，請冷靜蒐證。單方陳述不會這麼容易成立，同事也不見得願意作證。但是這種行為，通常具有反覆性，一次來不及，第二次總可以準備，不論是錄音、錄影，都可以成為證據。最重要的是，不要檢討自己，以為是因為自己行為不妥或是打扮不當，才會引起這些人的攻擊。

TMD檢討受害人，在所有的性犯罪裏，完全不切實際、也不該接受。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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