趣味歷史│三國演義醜化張飛？還原3大事蹟　真人有智有謀非莽夫

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-02-15 14:00

三國歷史上的張飛，一向給人粗豪形象，不但滿面鬍鬚，豹頭環眼，而且響聲若雷，但真正張飛根本容貌不詳，而且有一定的軍事才能，性格並非魯莽。

張飛一向給人粗豪形象，滿面鬍鬚，豹頭環眼。（ 影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」專門解釋古今中外歷史，今次「由外至內」介紹三國名將張飛，並為他好好平反！片主指撰寫正史《三國志》的陳壽，從來沒有交代張飛喜歡飲酒及屠豬維生，甚至連其外貌描述都欠奉，加上陳壽着重顏值，不論美醜，都會有詳細外貌描寫，俊朗例子有劉備、關羽、諸葛亮、周瑜等人，醜陋則包括董卓及樂進，所以片主相信張飛外型可能沒有特色。

但陳壽記錄張飛做了「3大事蹟」，包括劉備被曹軍追殺時，張飛在長坂大喝一聲，以二十名騎兵擋住對方精銳追兵，從中可見其勇猛善戰的一面，曹操手下、出名風格硬朗的程昱形容張飛是「萬人敵」，東吳名將周瑜亦讚揚他是「熊虎之將」，日後民間說書人自行補充張飛的外貌，將「熊虎之將」形容「視像化」，將他描述為皮膚黝黑、滿面鬍鬚，宋元年間文學作品《三國志平話》更描述張飛「身長八尺、豹頭環眼、燕頷虎頸、聲若巨雷、勢如奔馬」。

至於軍事才能，張飛善於掌握地理環境，不但在長坂之戰中利用少數兵力控制地形，而且在巴蜀打敗當地人嚴顏，更利用狹窄山道優勢打敗張郃，但《三國演義》刻意營造張飛粗暴魯莽形象，突顯劉備「仁慈」性格，例如描述他為了協助劉備，醉酒後鞭打督郵，需要劉備出來調停，但正史直指其實是劉備擔心被督郵裁撤，求情後遭到拒絕，於是怒鞭對方，《三國演義》更多次描述他響聲若雷，用聲線展現其威武勇猛、豪放爽直性格，經過屢次修改，張飛變成一個老粗，並非歷史真正張飛。

本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。