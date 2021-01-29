花地瑪事件│7萬人見證聖母現身？揭秘羅馬教廷封印多年的3大預言

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-29 23:00

奇蹟確實存在於世？ 1917年適逢第一次世界大戰，葡萄牙花地瑪（Fátima，另譯：法蒂瑪）一個小鎮據稱出現聖母瑪利亞顯靈事件。當地逾7萬人在3名牧童引領下見證此事，後者更接受「神諭」提及關於世界的3大預言。其中前兩項有關二戰後的世界形勢預言，被指已經實現，故第3項預言內容一直備受關注。惟羅馬教廷將之封印長達數十年，直至2000年6月26日才向世界公開這則預言。

葡萄牙小鎮花地瑪據稱曾出現聖母顯靈事件。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解這宗聖母顯靈事件，並指當中有不少爭議地方。事源1917年葡萄牙小鎮花地瑪，10歲牧羊女路濟亞 （Lúcis dos Santos）與其分別9歲表弟方濟各（Francisco Marto）、7歲表妹雅仙達（Jacinta Marto）在鎮上一片空地玩耍。

神秘白衣女現身

期間天空突然出現一道耀眼光芒，「身穿一襲白衣、閃爍着比水晶還要明亮」的女子就此出現在他們眼前。對方向這3名牧童自稱來自天上，並會在未來5個月的13號於同一地方現身。她又敦促牧童們要多念《玫瑰經》（天主教用以敬禮聖母瑪莉亞的經書）祈禱，以期結束當時的世界大戰。

神秘白衣女向3名牧童自稱來自天上。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

惟這3名牧童的奇遇未有即時被鎮上成年人取信，直至翌月13號路濟亞向這神秘女子祈禱醫好了鎮上1名病人後，才開始廣為人所信納。同年7月13日，神秘女子向牧童們表示，方濟各和雅仙達「很快會上天堂」，但路濟亞則會留在人間多一段時間。

期間女子告知3名牧童有關世界的3個「秘密」，即後來知名的「花地瑪三大預言」。另一邊廂，有關花地瑪牧童見到聖母瑪莉亞的傳聞在多個城鎮不徑而走，愈來愈多人渴望見證「神蹟」。

牧羊女路濟亞向這神秘女子祈禱後，鎮上一名病人不藥而癒。（電影《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》劇照）

可是當時葡萄牙國內剛建立共和制度，新政府頒下多項反天主教的法令。國內部分人並不樂見聖母顯靈的傳言出現，警察更於該年8月13日逮捕3名牧童，威迫他們說出此前聽到的3個「秘密」，但同時又要求他們對外否定曾與聖母瑪莉亞交流的事。無論警察如何威迫利誘，3名牧童都拒絕妥協，更在囚禁期間與其他囚犯一同誦讀《玫瑰經》，讓聖母顯靈事件傳得更沸沸揚揚。

警察逮捕3名牧童，威迫他們否定曾與聖母瑪莉亞交流的事。（電影《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》劇照）

至9月13日，3名牧童被釋放且與兩萬多人聚集於空地等待「聖母」現身。據指當時有數名目擊者看到一個球狀光芒，並指向它說：「她來了！她來了！」，接着有人看到一棵大樹旁邊出現約16英寸高的柱狀雲彩，被指預示「聖母」來臨。

這次神秘女子向牧童稱，她會在接下來的10月13日公開真實身份，並以一項「奇蹟」證明自己。結果是次宣言引發逾7萬人在下一次的「聖母」顯靈日子聚集，並共同見證著名的「太陽奇蹟」。

逾7萬人在「聖母」顯靈日子聚集，見證著名的「太陽奇蹟」。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

太陽像陀螺自轉？

據目擊者描述，10月13日的花地瑪本在下大雨，但「突然太陽像陀螺一般，以極快速度自轉，人們不約而同地跪倒在泥濘之中」。其間有人在祈禱，也有人嚇得高聲求天主憐憫，地上迴蕩一片哀嚎聲。接着雨停了下來，太陽停止旋轉，改為忽明忽暗、忽遠忽近，並發出五顏六色的光照耀人們，身上原已濕透的衣衫也突然變乾。

3名牧童則被神秘女子告知，（世界）大戰即將結束，恢復和平，但希望人們可在此地建立一座教堂，共同誦讀《玫瑰經》。無獨有偶的是，方濟各和雅仙達後來在1918至1920 年造成全球數千萬人死亡的「西班牙流感」大爆發中去世，應驗了「聖母」第3次顯靈時提及他倆很快會上天堂的預言。

神秘女子希望人們在花地瑪建立一座教堂。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

存活下來的路濟亞則長大成為修女，聲稱還陸續幾次見到聖母和耶穌，卻始終對「聖母」提及的3個秘密三緘其口。直至她獲羅馬教廷批准，才寫下回憶錄叙述聖母3個秘密中的其中2個，內容不單描述有地獄情景、預示第二次世界大戰發生，以及教宗若望保祿二世遇刺等，更有指如前蘇聯（俄羅斯）不皈依聖母，將會引發世界大禍。

第3個秘密內容

有人認定前2項預言暗含共產黨成功建立蘇聯政權的事，更認為後來前蘇聯的「鐵幕瓦解」與花地瑪「聖母」有關。第3個秘密也因此引起不少人關注，認為當中涉及末日啟示錄，要求教廷公開當中內容。

路濟亞長大成為修女，於2005 年與世長辭，享年97歲。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

羅馬教廷卻選擇守口如瓶達數十年，至2000年6月26日才對外公開第3個秘密的內容。不過由於內容未有提及任何世界大事，不少人遂以陰謀論認為教廷的公布有局部保密之嫌。在一片爭議聲中，路濟亞在2005 年與世長辭，享年97歲。

儘管如此，「花地瑪聖母顯靈」一事被不少天主教徒認為是人類已知的歷史中，能夠證明上帝存在的最有力的證據。另也有人質疑，事件中唯一看到「聖母」真身及「神諭」的人，僅只得3名牧童，而非那7萬多人，後者目擊的「神蹟」如太陽旋轉好可能是受牧童說話產生的一次「集體幻覺」。

部分人傾向相信牧童「奇遇」是一次外星人目擊事件。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

「聖母」顯靈時，未有真實拍下來的照片流傳，也令事件備受爭議。部分人更傾向相信3名牧童的「奇遇」可能是外星人飛船的目擊事件。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】