情人節女友上門陪異性好友過　港男想同行被拒　網民：咁都忍得？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-14 10:00

情人節在即，相信不少情侶都已經想好怎樣慶祝，但近日有男網民在討論區哭訴，指女友告知其青梅竹馬的異性朋友最近分手，在情人節將陪他度過。事主認識男方，並一直覺得對方有不軌企圖，故提出3人一起過情人節，但被拒絕，最後只能扮大方同意，惟自己卻忍不住哭，「覺得佢哋好可能會發生超友誼嘅行為」。

女友表示情人節當天要陪伴分手不久的異性好友度過，令事主非常擔心。（《男朋友》劇照）

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男事主在香港討論區以「情人節正日女朋友要同第二個男人過 我忍唔住喊」為題發文，表示女朋友日前突然告訴他，今年情人節不能和他一起過，因為其青梅竹馬的男性友人最近分手，希望當天能陪着對方。事主亦認識該名朋友，並一直認為男方對其女朋友有意思，「佢哋之前試過一齊Book Staycation兩個瞓，兩張床分床」。

他續指，女友形容2人相識多年，已經猶如親人般，不會有超出友誼的情感，「佢話諗起大家喺埋一齊都想嘔」，事主便只好扮大方，「覺得算啦，佢哋識咗咁多年，我冇理由唔信佢哋」。不過，直至近日女友表明情人節不與自己過，並會到男性朋友家中飲酒、玩遊戲機和聊天，他才反對和提出同行，但男方卻「不歡迎」，「佢（女友）話佢男仔朋友想兩個TALK，唔想有人打擾佢哋兩個傾心事」。

事主曾提出同行，但該異性朋友表明不希望有人打擾聊天。（《女朋友男朋友》劇照）

為免破壞關係，事主答應讓女友在情人節當天陪男性友人，但自己卻忍不住哭了，「覺得佢哋好可能會發生超友誼嘅行為」，求教網民應如何面對。他其後又留言表示，相信女友不會出軌，男方「就難講啲」，形容他是公認的「靚仔大隻」，平時深受女性歡迎，因此自己對今次事件非常沒有安全感。

不少網民紛紛勸離，認為事主「帽已綠」卻不自知，留言「分手啦，咁都忍得」、「你真係一個天真嘅男仔，唔知話你純定蠢好，情人節孤男寡女共處一室仲要飲酒」、「頂帽由頭笠到落腳趾尾啦！」；但也有人覺得不應先入為主，「你如果夠了解她，也不排除只是關心好友想安慰朋友」。

（香港討論區）

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