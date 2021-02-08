男友情人節約爆肌男生露營過夜　港女好憂心：懷疑佢係gay

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-08 19:13

情人節將至，不少情侶亦正在大花心思計劃浪漫的一日，但有網民日前於網上討論區撰文，表示發現男友突然活躍戶外活動，寧願相約一位男性朋友行山，甚至在情人節當日與該朋友單獨露營過夜，也不陪伴樓主，令她開始懷疑對方的性取向，並感到憂心，「究竟佢當我係咩」。

樓主大呻男友常常不陪伴自己，更發現他突然對行山感興趣，經常相約同一位男性朋友外出。（《刻在你心底的名字》劇照）

該網民「慕容燕」於連登討論區以「懷疑我男朋友係gay」為題，大呻男友常常不陪伴自己，更發現他突然對行山感興趣，經常相約同一位男性朋友外出。樓主更稱該朋友外表甚為吸引，是大家眼中的「肌肉大隻男」，又指男友甚至在情人節當日己約好與他單獨露營過夜，樓主遂向網民求救，不知如何是好。

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▼▼點擊下圖睇該港女點解懷疑男友性取向▼▼

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不少網民留言建議應先與男友溝通，「有可能係雙性戀，傾下好啲喎」、「仲要揀情人節，其實真係好唔對路」、「如果真嘅話，樓主自己諗要唔要放生佢」、「男男戀好多時就係咁樣開始」。

亦有網民指樓主憂慮太多，「唔係約女咪偷笑」、「樓主有冇諗過男友唔理你係你自己問題」、「行山露營呢啲好閒啫」、「樓主同佢一齊去囉，咁你咪知佢係咪gay」。

（連登討論區）

同場加映：網民講述跟曖昧對象於僅得4度的天氣下，相約到長洲海邊露營的經歷▼▼▼

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同場加映：怎樣可以令對方心動？有連登仔早前於討論區發起一人一個與異性經歷過的心動事件，吸引大批網民留言分享！