一個人的團年飯│台女呻無家人陪年三十獨自吃飯　網民：你不孤單

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年三十晚家家戶戶總是聚首一堂吃晚飯慶團圓，不過台灣有女生稱因沒有家人陪伴，只能獨自在吃晚飯，算不上是團年，更大呻感到孤獨。一眾網民表示感到悲傷又同情，又留言安慰她「你不孤單，很多人都是一個人吃年夜飯的」。

有台灣女生大呻因為沒有家人陪伴，年三十晚只有一人在吃晚飯，算不上是團年，大呻感到孤獨。（《若是一個人》劇照）

該女生近日於facebook群組「爆怨公社」撰文，表示自小沒有一次吃過真正的團年飯，因為父母相繼過世，加上親姊已外嫁，慢慢變成只有一個人過團年，更坦言：「一個人吃就不叫團圓飯，要叫孤單飯！」

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▼▼點擊下圖睇台女大呻自己孤獨食團年飯▼▼

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不少網民留言安慰樓主，表示她並不孤單，「我女兒離開後的第二個過年，我也不再吃團圓飯…新年快樂」、「你不孤單，我們公司還一群人在上班勒！祝福你新年快樂」、「人多不代表不孤單，有時候氣氛差的家庭會讓你寧願一個人過就好」、「相信比你可憐的人也是還有，知足常樂，把握當下」。

並有網民建議樓主主動相約親姊及舅母吃飯，甚至邀請樓主一起吃團年飯，「不介意的話問一下，有時候主動能獲得意想不到的事情」、「如果在台中，可以來我家這邊烤肉」。

（facebook群組「爆怨公社」）

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