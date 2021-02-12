農曆新年｜拜年點稱呼叔公的女兒？「三姑六婆計算機」幫你秒算

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「叫長輩」是許多國人過年要面對的事，每當既熟悉又陌生的親戚拜訪，主動說出「你該叫我什麼呀？」讓人尷尬。有民眾為此開發「三姑六婆計算機」，一秒就能算出親戚正確稱謂。

看看這些複雜的親戚關係，計算機也能一一解決（附親戚關係稱呼表）↓↓↓

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三姑六婆計算機」列出一等親和二等親稱謂，開放民眾綜合二者，比如按下「媽媽」、「的」、「弟弟」，按下等號後就會出現「舅舅」。該網站也說，中港台各地的家族或親戚稱呼可能有所不同，複製計算出來的名稱，還可查找相關內容確認親戚的正確稱謂。

網站也整理常見稱謂，比如父之弟是叔叔、叔之妻是嬸嬸、父之姊妹是姑姑、姑之夫是姑丈、母之兄弟是舅舅、舅之妻是舅媽、母之姊妹是阿姨、姨之夫是姨丈等。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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