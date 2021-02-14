奇葩廁所窄到咁！3面無窗轉身都難　網民驚嘆：感覺大便會臭很久

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-14 21:00

大學生經濟能力有限，除了入住學校宿舍，部份人會與朋友合租單位省錢。最近有台灣男生在網上分享其住處的奇怪裝潢，只見馬桶竟位於1條極狹窄空間盡頭，窄得如廁時要側身進入，而且坐在馬桶時3面都沒有窗，環境極不通風，奇葩設計讓網民驚嘆「大開眼界」。

台男在網上發帖，指過去1年合租的單位內，廁所的設計非常特別。（Dcard圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在Dcard討論區發帖，表示自己與同學已合租單位1年，即將搬回學校宿舍，便打算與網民分享他們過去所使用的廁所。他上傳照片可見，馬桶位於1條不足2呎闊的掘頭空間盡頭，環境狹窄得連垃圾桶都要放在馬桶前面。樓主指環境所限，想清洗馬桶也很困難，「刷浴室要清到這塊根本就是不可能的，大概要接3條蓮蓬頭吧」。

樓主指，由於廁所的電燈太老舊，時亮時不亮，其室友如廁時都「怕得要命」，自己則沒有太大感覺，「就半夜起來上（廁所）會小有壓力而已」，幸好未發生過意外，笑言搬屋後會懷念這個廁所。

誰都希望有寛闊光亮的廁所，但為了節省租金，不少學生租屋時也唯有忍耐。（Kolar.io/unsplash）

帖文引來網民討論，熱議該廁所的設計太「無厘頭」，有室內設計師更留言「看了莫名的火大」，有網民則認為「感覺大便會臭很久」、「半夜不會踢到垃圾桶嗎？看起來好煩躁的空間」、「擦完屁股還能投籃」。由於走道狹窄，有人就稱馬桶只有「瘦子限定」，「這樣大便壓力好大…而且太胖還只能拉在褲子」。

（Dcard）

同場加映：上司每日例牌失蹤20分鐘 新仔去廁所聽到怪聲 揭她竟做這件事

上司每日例牌失蹤20分鐘 新仔去廁所聽到怪聲 揭她竟做這件事

+ 4 + 4 + 4

同場加映：匯景花園劏房奇則 700呎「1劏5」月收$3.2萬 網民：合法入則？

匯景花園劏房奇則 700呎「1劏5」月收$3.2萬 網民：合法入則？