台北驚現貨櫃劏房　10個倉住20人流動廁所當浴室　每人月租3000蚊

台北市房價、租金高，出現不少蝸居，台北市南港區市民大道出現一處貨櫃屋，地主將10多個貨櫃隔成一間間的小房間，以月租3000元（台幣、下同）租給20人居住，年齡從50至70歲不等，包含8位中、低收入戶，因環境生活品質相當差，夏天時屋內外溫差可達3至5度， 台北南港區公所接獲社工通報，會同建管處上個月底已將住人的貨櫃屋拆除，議員王浩發現張姓地主占用部分市有地，財政局表示，將追償地主不當得利。

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該處貨櫃屋在南港車站附近，距離剛開幕營運的台北流行音樂中心也不遠，今年7月，因貨櫃屋旁的一間洗車場水槽漏水，水流進貨櫃屋，其中一位低收住戶腳泡水後發炎，沒錢看醫生對外求援，社工發現將他送三總醫治，經社福中心通報發現，貨櫃屋內還有其他人居住，擁擠不堪。

南港區長王先黎指出，他前往現場查訪，當時是夏天，發現有人打赤膊穿短褲，身上一直飆汗，屋內溫度比外面還高 3至5度，以流動廁所充當衛浴設備，貨櫃屋中間是廚房，另有人在屋內以登山用的小瓦斯爐煮食，恐有公安疑慮。

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建管處原要求地主自行拆除，協商後給緩衝3個月時間，讓住民找地方住，但上個月最後期限到，建管處已把貨櫃供人居住的部分拆掉，預計30日再去會勘一次。

事後社會局輔導20人租屋，8名中、低收戶中，7人是北市民，一人是外縣市，已經協助13人租屋，4人回外縣市，3人協助依親。

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經過區公所調查，該處原本一處工寮，2、3年前建案完工後，有人不想回去，持續住在貨櫃屋，張姓地主認為有利可圖，以每月3000元出租，租住在貨櫃屋的人，大約年紀50至70歲不等，以打零工或靠救濟維生。財政局指出，貨櫃屋約有八分之一占用市有地，將追償地主5年內的得利。

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