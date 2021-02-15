不慎嘴唇輕碰臉　男上司狂追約情人節共聚　結局謎底笑死網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-15 15:00

同事們朝夕相見，難免有人會暗生情愫，但很可能因各種因素無法開花結果。日前有網民在情人節當天，投稿到社交平台facebook憶述曾被男上司熱烈追求的經歷，指對方某天在辦公室頭貼頭跟他說話，他回頭時一不小心以嘴唇碰到對方面頰，從此以後上司天天送早餐和發短訊談心，更借故相約他在情人節相聚。樓主堅定拒絕，不久便轉新工，他文中最後才透露，自己尊重同性戀，但清楚知道自己喜歡女性，無法成全這段感情，故事最後讓網民紛紛笑道：「去到最尾先發現係大叔的愛，有啲嚇親。」

樓主指自從他不小心吻到男上司的面頰後，對方便展開熱烈追求，並約他在情人節共進晚餐。（《大叔的愛》劇照）

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昨天是2月14日情人節，facebook專頁「辦公室日報」貼出網民投稿，樓主談到自己對情人節的「恐懼」，源於過去被男上司熱烈追求。他指當年某天在辦公室吃完午飯，用電腦上網追劇，上司忽然在他耳邊細聲問道：「你都有睇呢套嘢呀？」呼吸吐息猶如向他耳朵吹氣。樓主大嚇一跳並以本能反應回頭，「嘴唇就唔覺意錫咗落Andy（男上司）塊面，輕輕hi（揩）到一下」，自己已立即閃避，再禮貌地回答問題。

由於不肯定上司是否只想警告他不要在公司追劇，樓主亦沒有多想，但自此對方卻每天送早餐，直至他假裝要減肥才停止，為此更要先在家中吃完早餐再上班。當同事聚會玩猜枚喝酒時，上司亦只會替他「頂酒」，這時樓主才發現苗頭不對，認為上司對其態度有別於其他人。

樓主在文末「揭盅」，原來這段感情是「hehe情」，故事發展讓大批網民感到驚訝。（《大叔的愛》劇照）

樓主續稱，上司更會在晚上發短訊給他談心或閒聊，甚至唱歌錄音，「記得佢唱咩，係張學友嘅『有着我便有着你，真愛是永不死』，我聽咗兩句就冇辦法聽落去，因為毛管戙」，因此令他至今無法再聽張學友的歌。

直至樓主後來找到待遇更好的新工作，上司便更熱烈地展開追求，聲稱有女子喜歡他，但他不愛對方，希望樓主能在情人節幫幫忙，在當晚共進晚餐，好讓女方死心。樓主洞悉上司的用意，便斬釘截鐵「落閘」，回應說「你唔想煩，不如直接同佢講清楚啦」，婉拒情人節約會，自此上司亦明顯與他保持距離，曖昧攻勢亦告一段落。

樓主稱現前已有女朋友，但一提起張學友和情人節，便會想起該名男上司和這段曖昧關係。（《大叔的愛》劇照）

樓主在文中表示，自己尊重同性戀愛，身邊也有同性戀的男性朋友，「不過唔排斥並唔代表我鍾意男人，我100%鍾意女人，更加鍾意大波長腿學生妹OL」，現時已有女朋友，但事後的2年間，每次提到張學友和情人節，都會想起該名前上司，又將與女友的合照轉成電話桌布和WhatsApp頭像，「女友以為我好鍾意佢，其實唔係，純粹係陰影問題」。

不少網民看到帖文最後的「彩蛋」，紛紛驚呼樓主的收尾太出人意表，「個結局咁爆嘅！」、「我開頭以為主角係女人，原來係男人，即時笑咗」、「中間完全feel唔到講緊hehe」、「睇到最後先見到謎底」，又笑言張學友在事件無辜「躺槍」，「呢啲經歷，唔止豐富咗當事人嘅人生閱歷，亦豐富咗佢同親朋好友之間嘅話題」。

（辦公室日報）

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