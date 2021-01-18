無意發現女上司秘密　合約員工不獲續約：見到啲唔應該見到嘅嘢

職場中存在大大小小的潛規則，「打好份工」有時也不是容易的事。有網民日前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指自己為合約員工，公司本來稱如表現良好或能轉為長工，惟他無意中兩度發現女上司的秘密，懷疑對方因而藉詞拒絕為他續約。

有曾任職合約工的網民指，上班期間無意中發現女上司的秘密，疑因而不獲對方續約。（《迷網》劇照）

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網民「李維士」表示，他之前的工作是合約性質，「10月做到12月，主要係幫公司處理寄畀客嘅聖誕新年product sample（產品樣本）」，公司曾指如他表示良好可轉為長工。他每天也要執貨、包裝及寄貨，有時會遇到同事臨時加件，有次女上司就收到客戶更新地址資料，遂將電話遞給他以便輸入資料，沒料令他意外發現對方的秘密。

當時他拿着女上司的電話查看客戶地址，電話同時收到來自「Boss」的另一訊息，預覽內容竟是「好掛住你呀！」，他下意識急急放下電話，而女上司亦很快取走。「李維士」指，本來並無將訊息放在心，不過約半小時後，女上司突然尷尬解釋：「老細想send msg（傳訊息）畀佢老婆，點知send錯咗畀我，勁搞笑。」

他估計女上司只是找藉口，「你咁樣解釋，反而同我證實呢個好掛住你嘅Boss，真係我哋公司個Boss」，不過作為打工仔，他也「識做」地簡單回應，希望了結事件，「其實老細同阿姐分別已婚，但又……我係冇興趣知，亦唔想理」。

樓主本來也沒有將女上司的事放於心上，沒料有次放工竟撞到對方登上老闆的車輛，場面非常尷尬。（《迷網》劇照）

最令他想不到的，是尷尬的情況竟再次發生，有次他放工後到大廈的後門位置抽煙，「我純粹想放工食支煙鬆一鬆先行去搭車啫」。可是他竟在後門看到女上司登上老闆的車輛，「最尷尬係阿姐臨上車前見到我，錯愕一秒，隨即向我打招呼」，而老闆見狀亦即「交戲」，隔着車窗問他：「順唔順路呀，我哋都住香港區，香港區啱唔啱？」令他只好保持鎮定禮貌拒絕，「就算我住香港區都唔敢上啦」。

到合約到期時，「李維士」指女上司以預算問題為由，婉拒將其職位續約或轉長工，「ok嘅，本身都係contract，冇抱太大期望」。不過後來他卻發現公司再為同一職位刊出招聘廣告，不禁懷疑：「你估係咪因為我見到啲唔應該見到嘅嘢，所以後來冇得續約呢？」

不少網民都認為「李維士」的遭遇實屬無辜，直指「雖然無辜，但留喺度都唔會好過」、「呢啲上司跟唔過，算啦搵過份」、「有時有啲嘢你唔想知唔想理，但偏偏就畀你撞到，真係整定，希望樓主快啲搵到長工」。亦有網民笑言，「李維士」得知上司及老闆的秘密，或能用作談判籌碼，「照理有把柄喺你手，更加唔敢郁你」、「如果畀我知道係因為知咗唔應該知嘅嘢而無得做，為咗公司將來，我唯有將呢件事畀晒所有人知」。

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