安全性行為下女友1年中獎3次　台男猶豫安全套功效　網民：帽事嘅

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-16 23:00

安全性行為是家庭計劃中重要一環，不過有台男在討論區上分享，指與女友一直都維持安全性行為，但1年間卻懷孕3次之多，即使試過其他方法減低懷孕機會亦不果，開始猶豫到底安全套是否有效。有網民覺得單以機會率計算，事件已經等同沒有可能，更感覺事件有「綠光罩頂」之嫌。

台男表示，每次與女友發生性行為時都有做好安全措施，但還是1年「中獎」3次之多。（資料圖片／曾國亨攝）

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網民在Dcard討論區上以「保險套真的有用嗎？」為題發文，分享與女友在這1年間發生的性事問題：

有部分網民就作出比較實際的建議，指他購買安全套時要留意合適的尺寸，要再保險一點的話更可以考慮不在危險期進行性行為、事後將安全套裝水測試是否漏水、使用前留意有沒有戴反及小心拆開包裝或帶女友去看醫生等等。不過亦有人堅持，發生性行為時全程戴安全套但仍可以1年中獎3次，「機率趨近不可能」。

亦有網民認為，事實可能是女方出軌不忠，「看來是別人沒有做好保護措施」、「你看到你頭上那道光了嗎」、「我跟你說，先去驗完DNA再講」。

網上經常流傳大量「帽事嘅」貼圖，事件中網民留言之中亦引用了不少！

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