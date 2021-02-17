老細派開工利市　個個$100得1封$20　連登仔苦惱：佢派錯定特登？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-17 12:00

農曆新年假期轉眼結束，打工仔紛紛復工，幸好不少老闆都會「識做」派發開工利市應節。有連登網民昨日（16日）卻發文，指同事們收到的利市也是100元，只有自己的1封是20元，不禁大感苦惱：「𠵱家應該點做好？佢派錯定係真係特登？」

有連登仔大呻老闆派開工利市時，只有他收到20元，其他同事則為100元，不禁苦惱：「佢派錯定特登？」（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網民「逆插玫瑰」以「老細派錯開工利市畀我，應唔應該同佢講」為題發文，指昨日（16日）復工時，老闆派給所有員工每人1封開工利市。一眾同事趁老闆外出用膳期間，偷偷拆開利市「睇下封幾多」，沒料樓主竟發現，「個個同事都係$100，唯獨我嗰封係得$20」。

樓主苦惱老闆是無意中派錯，還是因不同原因而刻意差別對待，更不知應否主動告訴老闆。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主指，所有開工利市均以同款利市封包裝，「全部都係一樣」，不禁苦惱老闆無意中派錯，還是因不同原因而刻意差別對待，更不知應否主動告訴老闆：「𠵱家應該點做好？佢派錯定係真係特登？」

帖文引來網民討論，不少人認為老闆根本不知道利市封內銀碼有出入，建議樓主收下利市便作罷，「80蚊由得佢啦，唔好畀佢以為你斤斤計較」、「啱又好錯又好，你出聲老細實記住你」、「$100 vs $20 就由佢，不過留意下佢係咪唔like你緊要啲」、「差嗰少少咪由佢，老細都無心，但你開口佢可能會對你反感」。

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