母想幫兒子存利市錢　奶奶堅持「教他買股票」 　母崩潰：他才5歲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-15 12:30

正逢春節連假，家家戶戶都在發紅包，有網友表示，5歲兒子收到紅包後，她原打算帶著兒子到銀行存錢，婆婆卻不斷跳針插話「不要教他存錢，要教他買股票」，讓她心很累的表示「是有這麼堅持，要現在、立刻、馬上教一個5歲的小孩買股票嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兒子今年5歲，她對兒子說，「今年我帶你去存錢，體驗如何存錢到銀行戶頭」。婆婆卻插話說「教他買股票」，她回應「慢慢來吧！先教他存錢的觀念」，婆婆又說「不要教他存錢，要教他買股票」，她則表示「等他大一點，比較懂了，我再教他」，婆婆再度跳針堅持「他現在知道什麼錢，就可以教了」，讓她無奈閉嘴。

該網友表示，兒子才5歲，「是有這麼堅持，要現在、立刻、馬上教一個5歲的小孩買股票嗎？」另外她也抱怨，吃年夜飯時全家邊看電影龍貓，婆婆卻一直吐槽劇情，抱怨「怎麼可能樹長這麼快」，讓她無奈表示「婆婆，我們只想好好看個動畫，你能安靜一點嗎？」

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