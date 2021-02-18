2021牛年12星座健康運｜射手注意呼吸道感染　這星座喝水保平安！

撰文：夏洛特
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踏入牛年，想知自己在身體方面要注意甚麼，不妨留意台灣命理師陶文對12星座的健康運程分析。
12星座在牛年的健康運如何？(電視劇《逃避雖可恥但有用SP》劇照）
👇👇👇按圖了解牛年12星座健康運勢👇👇👇
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（以上是《2021牛年開財運賺大錢》的內容節錄）
書名：《精2021牛年開財運賺大錢》，作者：陶文（時報提供）
作者簡介：陶文
身兼《工商時報》周日版「一週股市先探」、《中時理財網》每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、非凡商業週刊「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》《東森》等節目熱烈邀訪。
不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。
出版社：時報出版
同場加映：2021牛年｜12生肖開運大法（上） 屬牛犯太歲戴紅瑪瑙增財運
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