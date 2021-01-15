2021牛年生肖｜屬牛人士個名有呢啲字不利健康？姓氏都有注意位

牛年馬上就要來到了，牛寶寶起名的問題很多家庭的已經提到日程上來了，那麼牛寶寶起名怎麼更吉祥呢？我們來簡單說說。

牛寶寶改名9大注意事項及宜忌用字一覽▼▼▼

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「牛」在農業自然經濟社會裏，扮演了很重要的角色，與人類關係友好密切。農人大都不食牛肉，多少也是為了一分情義。偶爾看到牛的圖畫，也讓人想起純樸悠閒的田園生活。「牛」為草食性動物，生性溫訓，為了防身及攻擊，頭上長有角，腳趾有蹄。蹄類動物，體型大多數比較大。肖「牛」的人，在取名時，最好能先了解牛的特性，配合倉頜造字，取其形象意境合乎「牛」的屬性，則名字的潛浸力量對一個人當然會有所稗益。

只了解牛的特徵，以牛屬性配名還是不夠的。父母欲為生肖屬「牛」的寶寶取吉祥名字之前，首先是應該經過具有周易《星命學》命理知識與經驗的先生，將需要起吉祥名字的新生嬰兒生辰八字排出來，批算其是何命格，定出其命格所需陰陽五行的喜用神是甚麼（金木水火土）？然後，擇取有助於生肖屬「牛」嬰兒命格之五行喜用神，配合康熙字典中的五行字根，遵循《周易起名三才五格》中吉祥誘導數理的規則，藉以輔助嬰兒命格中所需的喜用神，更好發揮其吉祥數理之誘導作用；保佑該嬰兒健康成長，長大成材，富貴吉祥。

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